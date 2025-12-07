Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Engenheiro contaminado por metanol em Belém deve ser ouvido pela PC nos próximos dias

O caso da bebida contaminada com a substância gerou grande repercussão nas redes sociais

O Liberal

O engenheiro Flávio Acatauassu, de 63 anos, que foi contaminado por metanol em Belém após consumir uma dose de uísque adulterado, deve ser ouvido pela Polícia Civil nos próximos dias. O engenheiro adquiriu uma bebida em um supermercado no bairro de Nazaré, em Belém, no mês de novembro, e precisou de atendimento médico após passar mal. Exames comprovaram a existência do metanol no organismo de Flávio Acatauassu. A PC comunicou, neste domingo (7), que apura a situação após a grande repercussão.

“A Polícia Civil informa que a Delegacia do Consumidor (Decon) não recebeu, até o momento, o registro formal da denúncia, mas, mesmo assim, intimou a vítima para prestar depoimento o mais breve possível”, declarou em nota.

O engenheiro deve repassar mais detalhes que ajudarão nas apurações sobre a possível adulteração da bebida. Flávio afirmou que está em posse de documentos, exames, protocolos de atendimento e uma garrafa lacrada do mesmo lote da bebida suspeita. Os itens fazem parte do dossiê que ele vinha reunindo desde o início da ocorrência. A confirmação de exame positivo para metanol, obtida posteriormente em laboratório particular, segue sendo um dos elementos centrais da investigação.

VEJA MAIS

image Caso de metanol em Belém: 'Se a dose fosse maior, teríamos o óbito', alerta médico
O caso do engenheiro Flávio Acatauassu expõe o perigo de bebidas adulteradas e mostra como a quantidade ingerida e a intervenção médica evitaram o pior

image Supermercado se pronuncia sobre caso de uísque com metanol e engenheiro contaminado em Belém
Neste domingo (7), a rede comunicou as medidas tomadas para investigação da situação

Investigação

O caso ganhou repercussão após o engenheiro relatar que, no primeiro atendimento médico, realizado na Unimed Prime Belém no dia 6 de novembro, os exames iniciais não incluíram o teste específico capaz de identificar a presença de metanol no organismo. Apenas 72 horas depois, com a realização do exame direcionado, veio a confirmação da substância, acompanhada de contraprova.

O episódio motivou a mobilização de diferentes órgãos de saúde e fiscalização, além de posicionamentos de instituições envolvidas, como a rede de supermercados onde a bebida foi adquirida e a Unimed Belém.

Posicionamentos

A reportagem solicitou informações e esclarecimentos à Secretaria de Estado de Saúde (Sespa), à Polícia Civil, à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e à Unimed Belém. O órgão informou que, segundo seu último boletim epidemiológico disponível, datado de 9 de outubro de 2025, "não existiam casos confirmados de intoxicação por metanol no estado. Não há, até o momento, um levantamento mais recente". A Sespa garantiu, no entanto, que a vigilância permanece intensificada.

Também foram solicitadas informações para a Polícia Civil, que afirmou “não ter nenhum registro da ocorrência”.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e a Unimed foram procuradas pelo jornal. Em nota, a Unimed Belém afirmou que “o beneficiário esteve na urgência do Hospital Unimed Prime na data mencionada” e que as informações registradas no prontuário “estão sob análise pela Diretoria de Recursos Próprios e pelos núcleos responsáveis pela qualidade e segurança do paciente”.

A operadora declarou que o exame específico para metanol não foi solicitado porque “os testes específicos para detecção direta de metanol são solicitados apenas quando o quadro clínico se enquadra nos critérios oficiais de caso suspeito, conforme definido pela Nota Técnica nº 01/2025 – DEVS/DVS/SESPA”. Ainda segundo a Unimed, “as análises são feitas por laboratório externo definido pela própria vigilância e Ministério da Saúde destinado para investigação deste tipo de evento, que obrigatoriamente perpassa pelo Lacen ou Ciatox”.

A Unimed acrescentou que segue integralmente a Nota Técnica nº 360/2025 do Ministério da Saúde e a Nota Técnica nº 01/2025 da Sespa, e afirmou ter instaurado “apuração assistencial completa para avaliar a condução do atendimento”.

A instituição também reforçou orientações aos consumidores, como evitar bebidas de procedência desconhecida, procurar atendimento imediato diante de sintomas compatíveis e comunicar suspeitas às autoridades sanitárias, destacando ainda que, “segundo a SESPA, até 09/10/2025 não havia casos confirmados de intoxicação por metanol no Pará, embora o estado esteja em vigilância intensificada”.

O Supermercado Mais Barato, onde a bebida foi comprada, enviou um posicionamento sobre a situação.

"O Grupo Mais Barato informa aos seus clientes, parceiros e à sociedade em geral que, diante das informações divulgadas pela imprensa sobre o whisky Red Label adquirido em uma de nossas lojas, todas as medidas cabíveis já foram tomadas.

No entanto, causa-nos estranheza que, mesmo após 30 dias do consumo, a garrafa de whisky em questão não tenha sido disponibilizada para condução de análise técnica, a ser realizada pelas autoridades competentes e essencial para verificar a suposta contaminação.

Ainda assim, os whiskies citados foram recolhidos de nossas prateleiras e estão à disposição dos órgãos competentes. Além disso, acionamos os protocolos de verificação e rastreamento junto ao fornecedor DIAGEO, reconhecido como uma das maiores indústrias de bebidas do mundo e fornecedor dos principais varejistas e distribuidores no estado do Pará.

O Grupo Mais Barato permanece à disposição e colaborando para o esclarecimento completo do caso. Reafirmamos o compromisso com a transparência e a confiança de nossos consumidores", comunicou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

metanol

casos metanol
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

violência

Três vítimas em menos de 24h em SP: duas mulheres são mortas pelos maridos e outra é agredida

Os casos refletem a espiral da violência contra a mulher e da brutalidade dos crimes

07.12.25 20h43

INVESTIGAÇÃO

Engenheiro contaminado por metanol em Belém deve ser ouvido pela PC nos próximos dias

O caso da bebida contaminada com a substância gerou grande repercussão nas redes sociais

07.12.25 17h43

POLÍCIA

Homem é encontrado sem cabeça na zona rural de Uruará

O corpo da vítima estava em avançado estado de decomposição e foi encontrado sem a cabeça

07.12.25 17h37

POLÍCIA 

Motorista desaparecido durante travessia de balsa entre Belém e Barcarena é encontrado e sepultado

O caso é investigado pela Divisão de Homicídios e pela Delegacia de Desaparecidos, que devem ouvir nos próximos dias os integrantes da tripulação que atuavam na balsa

07.12.25 16h13

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Caminhoneiro é morto a tiros em posto de combustíveis na BR-316; suspeito é preso após fuga

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime, que, segundo a PM, tem indícios de motivação passional

04.12.25 19h36

INVESTIGAÇÃO

‘Crime bárbaro’, diz família de Ruthetty ao relatar que cantora foi sufocada e sofreu violência

Ícone do tecnobrega, Ruthetty foi encontrada morta dentro da própria casa no bairro da Marambaia, em Belém.

04.12.25 16h30

FEMINICIDIO

Militar da guarda presidencial de Lula mata e incendeia corpo de cabo do Exército

O soldado do Exército Brasileiro confessou ter matado a cabo Maria de Lourdes Freire Matos, 25 anos, na sexta-feira (5/12)

06.12.25 16h06

MISTÉRIO

Homem desaparece durante travessia de balsa entre Belém e Barcarena; Polícia Civil investiga o caso

A Delegacia de Desaparecidos da Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o sumiço

05.12.25 22h04

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda