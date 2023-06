Aluno autista de 13 anos tem crise em escola e é agredido com socos por professor

Um menino autista de 13 anos foi agredido a socos pelo professor, dentro da sala de aula, após entrar em crise e jogar carteiras contra outra professora e os colegas de turma. O caso ocorreu em uma escola estadual de Cuiabá-MT, na manhã da última quinta-feira (29).

De acordo com o boletim de ocorrência, testemunhas afirmaram que o professor foi chamado para conter o estudante, que aparentava agressividade. O professor, então, desferiu socos no rosto do menino, após tentar segurá-lo. O aluno precisou ser levado de imediato para os cuidados médicos devidos.

O professor, em depoimento, relatou que agrediu o aluno por ele representar risco à integridade física dos outros estudantes ali presentes. O docente foi liberado logo em seguida, mas está sob investigação da PC.

Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) afirmou que o estudante teve uma crise de ansiedade e precisou ser segurado por um professor. O docente foi afastado de suas funções para apuração do caso e a Diretoria Regional de Educação informou que tomou todas as providências para apurar os fatos.

*(Carolina mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)