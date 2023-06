Vídeo mostra motorista de app ameaçando pai e criança autista com taco de beisebol

Imagens de câmeras de segurança de uma rua de Brasília flagraram o momento em que um motorista de aplicativo ameaça uma criança autista de 3 anos e o pai dela com um taco de beisebol. Carlos Eduardo Lobato, de 44 anos, conta que solicitou uma corrida em Samambaia Norte para levar o filho a uma consulta médica de rotina por volta das 7h. Ao perceber que o modelo do carro não era o mesmo que estava no aplicativo, ele revolveu conferir a placa. Nesse momento, o menino entrou no veículo e colocou o pé no banco, o que irritou o motorista do app 99 Pop.

“O motorista começou a gritar. Ele disse: ‘Essa porra está pisando no banco do meu carro'”, contou o pai do menino. “Ele chegou a derrubar o meu filho. Antes disso, eu tentei explicar que era uma criança de apenas 3 anos, mas ele continuou nos xingando”, completou.

Carlos retirou o filho rapidamente do veículo, mas o motorista saiu do carro segurando um taco de beisebol. “Ele não parava de gritar: ‘Eu não quero saber de porra nenhuma, vou arrebentar a sua cabeça'”, contou. Diante das ameaças, pai e filho retornaram para a residência onde moram.

Em nota, a 99 disse lamentar profundamente o ocorrido e que assim que tomou conhecimento do caso, bloqueou imediatamente o perfil do motorista. "Mobilizamos, ainda, uma equipe que está em contato com a família para oferecer todo o suporte e acolhimento necessários. Esclarecemos que temos uma política de tolerância zero em relação a qualquer tipo de discriminação. Respeito mútuo é a base de tudo e é obrigatório para utilização do app. Para tanto, investimos continuamente em educação e conscientização para motoristas parceiros e passageiros. Isso é feito por meio de treinamentos, mensagens e campanhas educativas, além do Guia da Comunidade da plataforma”, disse.