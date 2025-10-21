Foragido por roubos a bancos e porte ilegal de armas é preso no sudeste paraense

Uma operação conjunta entre as Polícias Militares do Pará e do Mato Grosso resultou na prisão de Raimundo Nonato Ribeiro da Silva, na manhã desta terça-feira (21), em Marabá, no sudeste do Pará. O homem foi localizado por volta das 7h30 na Travessa 15, no bairro Araguaia, onde morava atualmente.

Segundo o site Correio de Carajás, Raimundo tinha três mandados de prisão em aberto expedidos pelos tribunais de Justiça do Pará, do Mato Grosso e do Maranhão. De acordo com a Polícia Civil, ele é apontado como integrante de quadrilhas especializadas em assaltos a instituições financeiras, na modalidade conhecida como “vapor”, caracterizada pela ação violenta e organizada em cidades do interior. O homem também responde a processos por porte ilegal de arma de fogo e receptação.

A prisão foi possível após troca de informações entre as polícias dos dois estados e consultas a bancos de dados criminais. Conforme o relatório policial, o uso de algemas foi necessário durante o transporte do suspeito até a 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil, por questão de segurança. Ele deverá ser transferido nos próximos dias ao sistema prisional.

Histórico de crimes

As investigações apontam que Raimundo participou de um assalto a uma agência do Banco do Brasil em Uruará (PA), em fevereiro de 2008. Na ocasião, o comandante do batalhão local da Polícia Militar foi baleado e morreu. Por esse caso, a Vara Única de Uruará expediu mandado de prisão preventiva contra ele por formação de quadrilha e roubo.

No mesmo ano, Raimundo também teria participado de outro roubo a uma agência do Banco do Brasil em Comodoro (MT), junto com quatro irmãos. Pela ação, foi condenado pela 2ª Vara Criminal de Cuiabá a 5 anos, 10 meses e 5 dias de reclusão em regime fechado, pelo crime de receptação.

Um ano antes, em 2007, ele já havia sido condenado pela 2ª Vara de Estreito (MA) por porte ilegal de arma de fogo e receptação, após ser preso portando um fuzil AK-47 e pistolas. A pena foi de 5 anos de reclusão em regime semiaberto, decorrente de condenação ainda não transitada em julgado.