O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Suspeito de matar desafeto a pedradas e atear fogo em cadáver é preso no Pará

De acordo com informações repassadas pela Polícia Civil, o indivíduo, que respondia em liberdade, teve a prisão efetuada após descumprimento de medidas cautelares

O Liberal
fonte

Suspeito de matar desafeto a pedradas e atear fogo em cadáver é preso no Pará. (Divulgação)

Um homem que não teve identidade divulgada foi preso nesta terça-feira (21) pelos crimes de homicídio qualificado e destruição de cadáver, no município de Tucumã, no sudeste paraense.

Segundo o suspeito, que se apresentou na unidade policial quatro dias após o fato, ocorrido em julho deste ano, tudo aconteceu após uma discussão entre o sujeito e a vítima que, supostamente, teria tentado atingi-lo com uma garrafa.

Na reação, o investigado teria atingido uma pedra na cabeça da vítima, que foi a óbito no local. Em seguida, o acusado ateou fogo no corpo do homem, a fim de eliminar qualquer prova. De posse das informações, a equipe policial deslocou-se ao local da ocorrência e constatou a veracidade das informações.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Civil, o indivíduo, que respondia em liberdade, teve a prisão efetuada após descumprimento de medidas cautelares, sendo encaminhado para a realização dos procedimentos cabíveis, permanecendo à disposição da Justiça.

