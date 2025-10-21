Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Suspeito de furto qualificado vai preso e caminhonete é recuperada em Marabá

A prisão ocorreu na segunda-feira (20), na Vicinal Geladinho

O Liberal
fonte

Suspeito de furto qualificado vai preso e caminhonete é recuperada em Marabá. (Foto: Divulgação / Correio de Carajás)

Um homem identificado como Jailson Souza da Silva, suspeito de envolvimento com o furto de uma caminhonete modelo Hilux SRV, foi preso pela Polícia Civil em Marabá, sudeste do Pará. A ação policial ocorreu na segunda-feira (20), na Vicinal Geladinho, zona rural do município. O veículo furtado durante a ação criminosa também foi recuperado na diligência.

Agentes da 21ª Seccional Urbana de Marabá prenderam em flagrante o suspeito pelo crime de furto qualificado. De acordo com a PC, o veículo havia sido levado no domingo (19), nas proximidades da Rotatória da Transmangueira, núcleo Nova Marabá. Após tomarem conhecimento do fato, a equipe realizou diversas diligências investigatórias e conseguiu identificar o preso como participante na ação criminosa. Com isso, obteve-se a localização do investigado e do veículo furtado, que foi encontrado em uma área de mata em um loteamento.

De acordo com o Portal Correio de Carajás, aos policiais, o suspeito teria informado que havia sido procurado por dois homens para auxiliar na ação criminosa e que, em troca, receberia valores em dinheiro após a venda do veículo. No entanto, o portal não teve acesso ao suspeito para confirmar a versão.

Até o momento, apenas Jailson foi preso. Ele teria outras passagens pela polícia por delitos semelhantes. Aos civis, ainda conforme o portal da região, o investigado relatou que o automóvel foi furtado com uma chave de fenda. Os outros dois envolvidos fugiram do local. O preso foi conduzido à 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde prestou depoimento e permanece à disposição do Poder Judiciário.

.
