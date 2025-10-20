Capa Jornal Amazônia
Motociclista por app e passageira morrem em grave acidente de trânsito na BR-316, em Ananindeua

As vítimas foram identificadas como Éricles da Silva Gonçalves e Vanda Cleide da Conceição dos Santos, de 30 anos

O Liberal
fonte

Acidente deixa duas vítimas em Belém (O Liberal)

Um grave acidente ocorrido na noite desta segunda-feira (20) resultou na morte de duas pessoas na BR-316, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. As vítimas foram identificadas como Éricles da Silva Gonçalves, motociclista por aplicativo, e Vanda Cleide da Conceição dos Santos, de 30 anos, que estava na garupa. Segundo a polícia, ambos utilizavam capacete no momento do acidente.

De acordo com o tenente Paraense, da Polícia Militar, o motociclista e a passageira seguiam pela rodovia quando Éricles teria tentado fazer uma ultrapassagem e acabou colidindo com outra motocicleta. Co​m o impacto, ele perdeu o controle e caiu, junto com a passageira, para debaixo de uma carreta carregada com cerca de nove mil quilos de grãos de soja.

Segundo a polícia, os dois morreram na hora. O motorista da carreta contou que percebeu ter passado por cima de algo e parou alguns metros à frente, quando constatou a gravidade do acidente.

O caso ocorreu no sentido Marituba e provocou lentidão no trânsito. Equipes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Polícia Militar e Polícia Científica do Pará (PCE-PA) estiveram no local. Os corpos foram periciados e removidos para o Instituto Médico Legal (IML). Conforme os peritos, as vítimas apresentavam múltiplas fraturas, sendo a passageira a mais atingida. Ela sofreu lesões graves e teve partes do corpo arrancadas. Familiares de Vanda Cleide estiveram no local, mas preferiram não falar com a imprensa.

Os peritos também analisaram a cena do acidente, a motocicleta e a carreta, em busca de vestígios que possam ajudar a esclarecer as circunstâncias da colisão.

“No início da noite de hoje, um moto uber com uma passageira vinha se deslocando aqui pela BR-316, quando ele colidiu com outra moto e acabou se desequilibrando, caindo para debaixo da carreta. A carreta estava carregada com soja. O motorista afirma que ele não observou nada, só sentiu o impacto passando por cima de algo e parou mais à frente. Foi quando a outra moto também parou e o segundo motociclista afirmou que essa moto com a passageira fez uma ultrapassagem, esbarraram na moto dele, se desequilibraram e caíram para debaixo da carreta. De imediato, eles pararam e foram abordados pelos policiais, sendo levados para a delegacia para prestar depoimento”, explicou o tenente Paraense, do 30º Batalhão da PM.

O oficial acrescentou que o motorista da carreta ficou em estado de choque. “Não conseguiu nem retirar a carreta do local. Está esperando outra pessoa vir para fazer isso. Ele foi conduzido para a Delegacia de Ananindeua para prestar depoimento”, completou.

