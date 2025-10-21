Furto de cabos é registrado na avenida Duque de Caxias, em Belém

Cabos de energia estão sendo furtados do canteiro central da avenida Duque de Caxias, entre as travessas Humaitá e Antônio Baena, no bairro do Marco, em Belém. Na manhã desta segunda-feira (20), um homem foi visto cometendo esse delito. E o inspetor Dimitri Cavalcante, da Guarda Municipal de Belém, esteve no local após ter sido acionado pelo secretário municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel), Luciano Oliveira.

“Eu estava chegando para trabalhar e fui acionado pelo secretário de segurança do município. Saí na moto na tentativa de pegar o suspeito, mas ele já tinha conseguido atravessar (a avenida)”, contou Dimitri. Segundo ele, a guarnição da Guarda chegou logo em seguida, e, conforme a informação de uma moradora, o homem entrou em uma vila após furtar os cabos. “Eu acredito que, por não termos encontrado logo em seguida, ele tenha atravessado a rua e mora aqui na área. Infelizmente, é um morador daqui que fez isso. Difícil de acreditar”, acrescentou o inspetor.

Em motos, os guardas municipais fizeram buscas na área. Mas, pelo menos nesse primeiro momento, não localizaram o suspeito. O inspetor Dimitri informou ainda que esta é a primeira denúncia de furto de cabos registrada na avenida Duque de Caxias. “Nós vamos continuar a fiscalização que a gente está fazendo. Mas é muito difícil fiscalizar a cidade. A cidade é muito grande. A população tem que colaborar. Quando vê esse tipo de situação, liga para o 153 ou 190, que a gente vai na busca desse verdadeiro depredador do patrimônio público”, disse, indignado.

O inspetor Dimitri Cavalcante, da Guarda Municipal de Belém, esteve no local após ter sido acionado pelo secretário municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel), Luciano Oliveira (Foto: Thiago Gomes/O Liberal)

"Uma hora a gente pega", diz inspetor da Guarda Municipal

O inspetor explicou que os cabos furtados são vendidos em sucatarias, muitas vezes sem registro. “As sucatarias não têm cadastro, não têm regulamentação, compram roubo indiscriminadamente e isso vai acontecendo dia a dia em Belém, deixando a cidade depredada. E vai causando um dano à coletividade. Toda a população sofre, é dinheiro público”, observou. “A gente está perto da COP. A cidade está totalmente urbanizada, com iluminação pública. E eles cometem esse tipo de delito”, contou.

O inspetor Dimitri também destacou o impacto do crime. “Isso aqui deixa sem energia esse local, infelizmente, até o poder público repor. E a gente vai ter que dar um jeito de monitorar e pegar esse suspeito”, afirmou. Por fim, ele garantiu que a Guarda Municipal vai intensificar as rondas e a fiscalização na área. “Vamos continuar a fiscalização cada vez mais. Uma hora vai dar certo e a gente pega (o suspeito)”, concluiu.

Moradores que fazem atividades físicas no local pediram que haja mais fiscalização na área. Um deles, que pediu para não ser identificado, disse que já encontrou até uma faca no local em que os furtos são cometidos. O objeto é para cortar os cabos e, também, pode servir de arma para o suspeito quando alguém tentar impedir a prática desse delito.