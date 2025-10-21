Colisão entre carro e caminhão termina em morte em Água Azul do Norte

Uma colisão entre um carro e um caminhão resultou na morte de um homem na noite de segunda-feira (20), na PA-279, em Água Azul do Norte, região sul do Pará. A vítima foi identificada como Paulo Costa Santana e a vítima conduzia o veículo de passeio.

A Polícia Militar informou que o sinistro envolveu um caminhão Scania e uma Fiat Strada vermelha. Conforme o portal Fato Regional, o motorista do automóvel de carga teria relatado que o caminhão estaria parado na rodovia devido a uma pane mecânica, quando o carro colidiu na parte traseira do caminhão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas não houve tempo de socorrer Paulo. Ele morreu ainda no local do acidente.

A PM isolou a área e permaneceu no local até a chegada da Polícia Civil. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.