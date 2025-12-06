Policial penal morre em acidente de trânsito no bairro do Curuçambá, em Ananindeua

O policial penal Júlio da Silva Tavares morreu em um acidente de trânsito registrado na noite de sexta-feira (5/12) na avenida Independência, no bairro do Curuçambá, em Ananindeua, na Grande Belém. Em nota, a Polícia Civil informou que Júlio caiu no chão enquanto conduzia uma motocicleta.

A Polícia Militar soube do caso, que ocorreu próximo à Rotatória do Curuçambá, por volta das 20h. Uma guarnição se deslocou até o local e encontrou a vítima desacordada. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também chegou a ser comunicado sobre o ocorrido, mas não houve tempo de socorrer Júlio. Ele morreu no local.

Próximo ao corpo da vítima, os agentes localizaram uma motocicleta. O cadáver de Júlio foi removido pela Polícia Científica (PCEPA) e levado ao Instituto Médico Legal.

Para a Redação Integrada de O Liberal, a PC disse que o caso foi registrado na Seccional da Cidade Nova como homicídio culposo decorrente de crime de trânsito. "Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para esclarecer as circunstâncias do acidente", informou a instituição.

A reportagem também solicitou um posicionamento da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) sobre o episódio e aguarda retorno.