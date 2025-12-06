Agentes da Base Candiru apreendem mais de 300 quilos de maconha dentro de embarcação em Óbidos

Policiais da Base Integrada Fluvial Candiru apreenderam mais de 300 quilos de maconha na noite de sexta-feira (5/12) em Óbidos, região oeste do Pará. A droga estava em uma embarcação que seguia de Manaus, no Amazonas, para Belém.

Durante a abordagem à embarcação E/M Gabriela II, equipes da Base Candiru, com o apoio dos cães farejadores Tupã e Isi, localizaram na carroceria de uma carreta os 12 sacos contendo a droga. O material apreendido foi encaminhado à Unidade da Polícia Civil de Óbidos para os procedimentos legais.

De acordo com o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), Ualame Machado, a presença de uma Base Integrada na região fluvial de Óbidos faz parte de uma estratégia de segurança pensada e voltada para a segurança dos rios do estado."(…) Nessa região específica, que faz divisa com o estado do Amazonas e de onde sabemos ser estratégica para o tráfico de drogas. Dessa vez, nossos agentes identificaram os tabletes dentro de uma carreta com a ajuda dos cães farejadores. Essa, entre outras ações da Base, nos mostra que o trabalho de fiscalização contínuo nos rios vem rendendo frutos muito positivos, mantendo a presença policial nas áreas fluviais do Baixo Amazonas, a fim de inibir o crime e combater o tráfico nessa rota”, destacou o titular da Segup.