Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Agentes da Base Candiru apreendem mais de 300 quilos de maconha dentro de embarcação em Óbidos

Com ajuda de cães farejadores da Polícia Militar a droga foi encontrada dentro de uma carreta vinda de Manaus com destina à Belém

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra um policial militar utilizando uma serra elétrica para chegar ao compartimento onde as drogas estavam escondidas. (Foto: Divulgação | Agência Pará)

Policiais da Base Integrada Fluvial Candiru apreenderam mais de 300 quilos de maconha na noite de sexta-feira (5/12) em Óbidos, região oeste do Pará. A droga estava em uma embarcação que seguia de Manaus, no Amazonas, para Belém.

Durante a abordagem à embarcação E/M Gabriela II, equipes da Base Candiru, com o apoio dos cães farejadores Tupã e Isi, localizaram na carroceria de uma carreta os 12 sacos contendo a droga. O material apreendido foi encaminhado à Unidade da Polícia Civil de Óbidos para os procedimentos legais.

De acordo com o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), Ualame Machado, a presença de uma Base Integrada na região fluvial de Óbidos faz parte de uma estratégia de segurança pensada e voltada para a segurança dos rios do estado."(…) Nessa região específica, que faz divisa com o estado do Amazonas e de onde sabemos ser estratégica para o tráfico de drogas. Dessa vez, nossos agentes identificaram os tabletes dentro de uma carreta com a ajuda dos cães farejadores. Essa, entre outras ações da Base, nos mostra que o trabalho de fiscalização contínuo nos rios vem rendendo frutos muito positivos, mantendo a presença policial nas áreas fluviais do Baixo Amazonas, a fim de inibir o crime e combater o tráfico nessa rota”, destacou o titular da Segup.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

agentes

base candiru

mais de 300 quilos

maconha

dentro de embarcação

óbidos
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Sefa apreende 960 garrafas de bebidas e peças automotivas no sudeste do Pará

Ações ocorreram nos postos fiscais de São Geraldo do Araguaia e Marabá durante operações de rotina

06.12.25 21h59

POLÍCIA

Polícia Civil incinera 130 kg de maconha apreendida em São Domingos do Araguaia

Droga havia sido recolhida em diversas operações e foi destruída em uma fábrica de cerâmica do município

06.12.25 21h21

POLÍCIA

Corpo encontrado no rio Moju pode ser de motorista desaparecido em balsa de Barcarena

Polícia Civil recebeu o chamado e se deslocou até o local na busca de identificar a vítima

06.12.25 20h13

POLÍCIA

Suspeito de importunação sexual é preso em estabelecimento comercial em Parauapebas

Duas funcionários de um estabelecimento relataram que um cliente enviava mensagens de teor sexual

06.12.25 19h25

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Caminhoneiro é morto a tiros em posto de combustíveis na BR-316; suspeito é preso após fuga

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime, que, segundo a PM, tem indícios de motivação passional

04.12.25 19h36

POLÍCIA

Operação prende três pessoas por descartarem lixo em canal de Belém

A ação faz parte do programa "Belém em Ordem" e já soma mais de 50 prisões por essa infração na capital.

05.12.25 16h34

POLÍCIA

Corpo encontrado no rio Moju pode ser de motorista desaparecido em balsa de Barcarena

Polícia Civil recebeu o chamado e se deslocou até o local na busca de identificar a vítima

06.12.25 20h13

FEMINICIDIO

Militar da guarda presidencial de Lula mata e incendeia corpo de cabo do Exército

O soldado do Exército Brasileiro confessou ter matado a cabo Maria de Lourdes Freire Matos, 25 anos, na sexta-feira (5/12)

06.12.25 16h06

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda