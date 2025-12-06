Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Homem morre após sofrer descarga elétrica ao tentar reparar rede de energia no Marajó

Testemunhas disseram que a vítima subiu em um dos postes para tentar restabelecer o fornecimento, mesmo não tendo experiência nem equipamentos adequados para esse tipo de serviço

O Liberal
fonte

A imagem em destaque o poste em que o acidente ocorreu. (Foto: Reprodução | Notícia Marajó)

Um homem identificado como Jonilson dos Santos Borges, de 43 anos, morreu nesta sexta-feira (5) após sofrer uma descarga elétrica na comunidade de Camaraú, em Cachoeira do Arari, no Arquipélago do Marajó.

Conforme o Notícia Marajó, a Polícia Militar informou que a vítima teria tentado realizar, por conta própria, um reparo na rede elétrica da vila, que estava sem energia devido ao rompimento de um cabo responsável pelo abastecimento da comunidade.

Testemunhas relataram à imprensa da região que Jonilson subiu em um dos postes para tentar restabelecer o fornecimento, mesmo não tendo experiência nem equipamentos adequados para esse tipo de serviço. Ao segurar um dos fios, o homem recebeu uma forte descarga elétrica e morreu ainda no local.

O caso foi informado à Delegacia de Polícia Civil. O corpo foi removido por parentes para o Hospital de Cachoeira do Arari para os procedimentos necessários. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o ocorrido. Em nota, a instituição disse que o caso foi registrado na Delegacia de Cachoeira do Arari como morte acidental. "Jonilson dos Santos Borges, foi encontrado caído próximo a um poste de energia. Testemunhas disseram que ele subiu no local e sofreu uma descarga elétrica. Perícias foram solicitadas para esclarecer as circunstâncias do ocorrido", informou a Polícia Civil.

 

