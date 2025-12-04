‘Crime bárbaro’, diz família de Ruthetty ao relatar que cantora foi sufocada e sofreu violência
Ícone do tecnobrega, Ruthetty foi encontrada morta dentro da própria casa no bairro da Marambaia, em Belém.
A família de Rute Gomes dos Santos, conhecida como Ruthetty, que foi encontrada morta dentro da própria casa no bairro da Marambaia, em Belém, afirma acreditar que a cantora paraense foi assassinada. Durante o velório da artista, nesta quinta-feira (4), em uma capela no bairro do Marco, o irmão de Ruthetty questionou as circunstâncias do caso e disse que ela teria sido agredida e vítima de um ‘crime bárbaro’.
Segundo Ivanildo Gomes dos Santos, a ida da família ao Instituto Médico Legal reforçou a convicção de que Ruthetty sofreu violência física antes de morrer. “A gente não tá acreditando. A gente foi lá no Instituto Médico Legal (IML), ouviu a resposta tudinho, das perícias. E como eu ouvi, ela foi torturada”, disse o irmão, destacando que a família inicialmente pensou que Ruthetty pudesse ter caído, mas que essa hipótese foi descartada. “Ela mesma não ia fazer isso com ela. Não ia, porque sempre ela falava em ter vida, sobre a vida que ela queria para ela no futuro”, destacou também.
Ele afirma que os detalhes apresentados pelo IML deixaram claro que a dinâmica da morte não corresponde a um acidente ou ação autoinfligida. “O que passaram para a gente, segundo o laudo, é que engasgaram ela, sufocaram ela. Botaram alguma coisa no gosto dela. E torturaram. Bateram na cabeça dela”, detalhou Ivanildo.
O irmão também descreveu as marcas de violência que viu no corpo da artista. “Como eu visualizei lá na hora no IML, ela tem muitos hematomas pelo rosto. Torturaram bastante ela antes de morrer. Acho que ela fez força para não morrer”, lamenta o irmão.
A família também recebeu informações de vizinhos sobre a movimentação na casa antes da morte da cantora. De acordo com ele, uma vizinha contou que ouvia Ruthetty falar, mas não tinha uma segunda pessoa conversando com ela. “Foi um crime muito planejado para ninguém saber. Para não dar alarme. Uma coisa bem premeditada por alguém”, afirmou o irmão da artista.
Ivanildo fez um apelo às autoridades para que o caso seja esclarecido com celeridade. “A gente quer que a Polícia Civil dê resposta o mais possível para a gente. Para entendermos o que houve. Quem foi o autor que cometeu esse ‘crime bárbaro’. A gente não estava esperando. A gente acredita muito na Polícia Civil para dar uma resposta”, ressaltou.
O caso segue sob investigação pela Delegacia de Feminicídio (Defem), que trabalha sob sigilo enquanto reúne elementos sobre a morte da artista, que marcou gerações como um dos principais nomes do tecnobrega paraense.
O sepultamento de Ruthetty está previsto para esta sexta-feira (5/12), às 10h, no Cemitério Parque Memorial Metrópole, em Ananindeua.
