Grupo que fraudava benefícios do INSS e causou prejuízo de R$ 10 milhões é alvo de operação no Pará

Segundo a Polícia Federal, foram identificados 226 benefícios concedidos de forma fraudulenta até o momento

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra um dos locais alvos da operação deflagrada pela Polícia Federal. (Foto: Divulgação | Ascom PF)

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (4/12), no Pará, Maranhão e em São Paulo, a operação “Hacker SA II”, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida em fraudes contra a Previdência Social com o auxílio de um servidor. Segundo a PF, a ação, que conta com o apoio da Coordenação-Geral de Inteligência da Previdência Social (CGINP/MPS), identificou, até o momento, 226 benefícios concedidos de forma fraudulenta. O prejuízo gerado supera o valor de R$ 10 milhões aos cofres públicos.

A Polícia Federal informou que as investigações revelaram que o grupo atuava por meio do acesso ilícito aos sistemas do INSS, viabilizando a concessão indevida de benefícios como pensões por morte, auxílios-reclusão, pensões alimentícias e seguros-desemprego.

Estão sendo cumpridos sete mandados de busca e apreensão e dez mandados de prisão preventiva, expedidos pela 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará. As ordens judiciais são executadas nos estados do Pará, São Paulo e Maranhão. Até agora, o balanço de presos na operação não foi divulgado.

Os documentos e equipamentos eletrônicos apreendidos serão submetidos à perícia, com o objetivo de aprofundar as investigações e identificar outros possíveis integrantes da organização criminosa.

