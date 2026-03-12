PC prende homem após encontrar ossada de gatos e resgatar 20 felinos na Pedreira, em Belém

Um homem foi preso em flagrante nesta quinta-feira (12/3) pelo crime de maus-tratos a animais em uma casa localizada na avenida Duque de Caxias, no bairro da Pedreira, em Belém. No imóvel, foi encontrada ossada de dois gatos e outros 20 em condições de desnutrição. Os felinos foram resgatados em ação conjunta feita pelas polícias Civil e Científica, além do Instituto Carmen Américo (ICA), da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais (CDDA) da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB-PA) e da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais (SEPDA).

“Conseguimos entrar na residência e a Sepda resgatou seis animais muito debilitados. Tinha ossada de gatos no local, muita insalubridade e fezes por todo canto. O cidadão (suspeito) deixou os gatos trancados dentro da casa e alguns no pátio. Os vizinhos, que denunciaram também, alimentavam esses animais. (...) A Comissão da OAB vai se habilitar no inquérito e vai acompanhar o processo judicial criminal”, contou Wellington Santos, presidente da CDDA.

A defensora dos animais Carmen Américo deu mais detalhes do caso. “Nós recebemos denúncia que os felinos estavam passando fome. As pessoas tentavam alimentá-los pela grade. As pessoas que moravam nesse local se mudaram para um apartamento e deixaram o local com os imóveis e os gatos passando fome. Para conseguir acessar o imóvel, a Polícia Civil precisou arrombar a porta”, contou.

Segundo ela, os seis animais levados para a Clínica Veterinária Municipal de Belém se encontravam em um estado de desnutrição mais crítico. “O restante dos gatos vão ficar temporariamente na casa, onde serão cuidados e depois serão retirados. Os tutores não podem se eximir de toda a responsabilidade”, continuou Américo.

Após a avaliação veterinária, todos os gatos resgatados poderão ser adotados no Instituto Carmen Americo. Mais informações sobre o processo de adoção podem ser obtidas no Instagram do ICA: @instituto_carmen_americo.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC e da SEPDA sobre o caso. Em nota, a Polícia Civil confirmou a prisão do suspeito em flagrante pelo crime de maus-tratos a animais. "Ele foi conduzido à Delegacia de Proteção Animal (DEPA) para a realização dos procedimentos cabíveis e está à disposição da Justiça. Os animais encontrados no local foram resgatados e encaminhados para tratamento veterinário. Testemunhas são ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar na conclusão do inquérito", comunicou a instituição.