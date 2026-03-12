Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

PC prende homem após encontrar ossada de gatos e resgatar 20 felinos na Pedreira, em Belém

A ação foi uma ação conjunta entre as polícias Civil e Científica, além do Instituto Carmen Américo (ICA), da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais (CDDA) da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB-PA) e da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais (SEPDA)

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra uma das ossadas encontradas no local (à esquerda) e os outros felinos que estavam desnutridos (à direita). (Foto: Reprodução | ICA)

Um homem foi preso em flagrante nesta quinta-feira (12/3) pelo crime de maus-tratos a animais em uma casa localizada na avenida Duque de Caxias, no bairro da Pedreira, em Belém. No imóvel, foi encontrada ossada de dois gatos e outros 20 em condições de desnutrição. Os felinos foram resgatados em ação conjunta feita pelas polícias Civil e Científica, além do Instituto Carmen Américo (ICA), da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais (CDDA) da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB-PA) e da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais (SEPDA).

“Conseguimos entrar na residência e a Sepda resgatou seis animais muito debilitados. Tinha ossada de gatos no local, muita insalubridade e fezes por todo canto. O cidadão (suspeito) deixou os gatos trancados dentro da casa e alguns no pátio. Os vizinhos, que denunciaram também, alimentavam esses animais. (...) A Comissão da OAB vai se habilitar no inquérito e vai acompanhar o processo judicial criminal”, contou Wellington Santos, presidente da CDDA.

A defensora dos animais Carmen Américo deu mais detalhes do caso. “Nós recebemos denúncia que os felinos estavam passando fome. As pessoas tentavam alimentá-los pela grade. As pessoas que moravam nesse local se mudaram para um apartamento e deixaram o local com os imóveis e os gatos passando fome. Para conseguir acessar o imóvel, a Polícia Civil precisou arrombar a porta”, contou.

Segundo ela, os seis animais levados para a Clínica Veterinária Municipal de Belém se encontravam em um estado de desnutrição mais crítico. “O restante dos gatos vão ficar temporariamente na casa, onde serão cuidados e depois serão retirados. Os tutores não podem se eximir de toda a responsabilidade”, continuou Américo.

Após a avaliação veterinária, todos os gatos resgatados poderão ser adotados no Instituto Carmen Americo. Mais informações sobre o processo de adoção podem ser obtidas no Instagram do ICA: @instituto_carmen_americo.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC e da SEPDA sobre o caso. Em nota, a Polícia Civil confirmou a prisão do suspeito em flagrante pelo crime de maus-tratos a animais. "Ele foi conduzido à Delegacia de Proteção Animal (DEPA) para a realização dos procedimentos cabíveis e está à disposição da Justiça. Os animais encontrados no local foram resgatados e encaminhados para tratamento veterinário. Testemunhas são ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar na conclusão do inquérito", comunicou a instituição. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

pc prende homem

encontrar ossada de gatos

resgatar

20 felinos

pedreira

belém
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

PC prende homem após encontrar ossada de gatos e resgatar 20 felinos na Pedreira, em Belém

A ação foi uma ação conjunta entre as polícias Civil e Científica, além do Instituto Carmen Américo (ICA), da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais (CDDA) da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB-PA) e da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais (SEPDA)

12.03.26 15h59

POLÍCIA

Dona de restaurante e responsável por frigorífico são presos por fazerem 'gato' em Belém

Em um dos locais, o levantamento técnico das equipes apontou que o volume de energia desviada no local seria suficiente para abastecer cerca de 226 residências durante um mês

12.03.26 14h47

MEGAOPERAÇÃO

Operação em Belém mira rede nacional de fabricação ilegal de armas em 3D

A ação do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) ocorreu nesta quinta-feira (12)

12.03.26 13h12

DENUNCIADOS

MPPA apresenta cinco denúncias contra 53 investigados por tráfico e lavagem de dinheiro em Prainha

Os suspeitos haviam sido alvos da Operação Iara, deflagrada no dia 21 de janeiro deste ano

12.03.26 11h32

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Ex-companheiro é preso em Igarapé-Miri suspeito de matar idosa no bairro da Condor, em Belém

Homem investigado por feminicídio foi localizado após fugir da capital; vítima, de 60 anos, foi encontrada morta dentro de casa

11.03.26 23h41

ACIDENTE

Colisão entre carro e moto deixa homem ferido no bairro do Marco, em Belém

O acidente foi registrado na manhã desta quinta-feira (12)

12.03.26 10h06

INVESTIGAÇÃO

Homem é esfaqueado em Parauapebas após viajar do Tocantins para encontrar mulher

O caso foi registrado na noite de quarta-feira (11)

12.03.26 8h50

POLÍCIA

Dona de restaurante e responsável por frigorífico são presos por fazerem 'gato' em Belém

Em um dos locais, o levantamento técnico das equipes apontou que o volume de energia desviada no local seria suficiente para abastecer cerca de 226 residências durante um mês

12.03.26 14h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda