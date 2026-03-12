Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

PM prende homem após encontrar 60 tabletes de drogas dentro de casa em Santarém

O suspeito afirmou que não tinha conhecimento da procedência do entorpecente

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra a droga apreendida e o suspeito detido. (Foto: Reprodução | O Impacto)

Um homem identificado apenas pelo prenome de Janderson, de 48 anos, foi preso na tarde desta quinta-feira (12/3) suspeito de tráfico de drogas na quadra 11 do Juá, em Santarém, no oeste do Pará. A Polícia Militar localizou 65 tabletes de entorpecentes dentro de uma residência.

Segundo o portal O Impacto, a PM informou que o suspeito estava sendo monitorado desde quando estava no estado do Amazonas. Os militares, ao chegarem no imóvel, localizaram a droga.

O suspeito afirmou que não tinha conhecimento da procedência do entorpecente.   “Cheguei ontem de Parintins e, ao chegar na residência, o material entorpecente já estava no local. Me enganaram, vim a trabalho, quando cheguei, estava tudo lá. Aconteceu, né? Eu vou provar minha inocência”, disse o suspeito em entrevista ao O Impacto.

Ainda conforme a PM, o suspeito chegou na cidade e não soube dizer de quem é a residência ou a quem pertencem os entorpecentes. Só recebeu a missão de realizar o transporte da droga.

Todo o material apreendido, assim como o suspeito, foi encaminhado para a Unidade Integrada de Polícia (UIP) no bairro Alvorada para os procedimentos cabíveis.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o ocorrido e aguarda retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas.
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

pm prende homem

encontrar

60 tabletes de drogas

dentro de casa

santarém
Polícia
