Dona de restaurante e responsável por frigorífico são presos por fazerem 'gato' em Belém

Em um dos locais, o levantamento técnico das equipes apontou que o volume de energia desviada no local seria suficiente para abastecer cerca de 226 residências durante um mês

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa (rawpixel.com / Freepik)

A dona de um restaurante e o responsável por um frigorífico, que não tiveram as identidades reveladas, foram presos em flagrante na quarta-feira (11/3) suspeitos de praticarem o crime de furto de energia em estabelecimentos comerciais de Belém. Em um dos locais, o levantamento técnico das equipes apontou que o volume de energia desviada seria suficiente para abastecer cerca de 226 residências durante um mês.

A primeira parte da ação ocorreu no bairro da Marambaia, no início da tarde. O flagrante foi registrado em um restaurante que, de acordo com a inspeção, estaria desviando cerca de 3 mil kWh de energia por mês.

Localizado em uma das áreas mais movimentadas do bairro, o estabelecimento foi alvo da operação após uma denúncia anônima, que levou a polícia até o local. Segundo a PC, a proprietária do restaurante foi informada pelos agentes de que o desvio havia sido confirmado.

De acordo com a perícia, foi identificada fraude no medidor de energia. A quantidade desviada seria suficiente para abastecer cerca de 20 imóveis residenciais de porte médio durante um mês, ainda conforme as autoridades. Equipes da concessionária de energia acompanharam a ação e realizaram a fiscalização em conjunto com o Instituto de Perícias Científicas Renato Chaves e a Divisão de Investigações e Operações Especiais (DIOE).

Já no final da tarde, uma segunda ação foi realizada no centro de Belém, desta vez em um frigorífico.  Durante a fiscalização, foi constatada manipulação no sistema de medição de energia, caracterizando furto. Segundo levantamento das equipes técnicas, o volume de energia desviada no local seria suficiente para abastecer cerca de 226 residências durante um mês. 

Os responsáveis pelo restaurante e pelo frigorífico foram conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos. De acordo com a legislação brasileira, o furto de energia elétrica, conhecido popularmente como “gato”, é crime. As penas foram endurecidas pela Lei nº 15.181, sancionada em julho de 2025.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Equatorial Pará. Em nota, a distribuidora de energia disse que a ligação clandestina "é uma prática que interfere no bom fornecimento de energia elétrica, além de colocar em risco a população, pois conexões feitas de maneira irregular não correspondem aos padrões de segurança da Equatorial Pará, o que pode causar acidentes graves e até mesmo fatais".

A empresa disse também que algumas das ocorrências que podem surgir devido ao “gato” são: sobrecarga da rede elétrica, o que pode causar oscilações e falta de energia, curtos-circuitos, cabos energizados partidos e até mesmo incêndios de grandes proporções.

O furto de energia é crime, de acordo com o artigo 155, e pode gerar pena que pode chegar até 8 anos de prisão.  A população pode denunciar pelo disque-denúncia da Polícia Civil 181 e também direto para a Equatorial Pará, ou no telefone 0800 091 0196, pelo site www.equatorialenergia.com.br ou presencialmente nas agências de atendimento aos clientes.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Polícia
.
