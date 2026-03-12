Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Mulher espancada com quase 100 socos pelo companheiro tem morte cerebral confirmada no Pará

A informação foi confirmada por familiares da vítima nas redes sociais e também pelo advogado da família

O Liberal
fonte

Mulher espancada com quase 100 socos pelo companheiro tem morte cerebral confirmada no Pará. (Reprodução/ redes sociais)

Foi confirmada nesta quinta-feira (12) a morte cerebral de Alciely de Almeida Alencar, de 31 anos, após mais de dez dias de internação no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua.

Alciely foi vítima de um espancamento cometido pelo companheiro, identificado como Pedro do Nascimento Santana Júnior, que está preso desde o último dia 2. Segundo informações da Polícia Militar, a mulher foi agredida com quase 100 socos. O caso ocorreu no município de Tomé-Açu, no nordeste do Pará.

Ainda de acordo com a polícia, uma testemunha relatou que o suspeito iniciou as agressões utilizando uma lata de cerveja e, em seguida, passou a desferir diversos socos contra a vítima.

A informação sobre a morte cerebral foi confirmada por familiares da mulher nas redes sociais e também pelo advogado da família, Eduardo Monteiro. Em publicação nas redes sociais, o advogado lamentou a morte da vítima.

“Com profundo pesar comunicamos o falecimento de Alciely Alencar. Neste momento de muita dor e tristeza, informamos que nossa amada Alciely veio a óbito. Os planos de Deus foram outros. Os médicos fizeram tudo o que estava ao alcance para salvá-la, lutaram até o último momento com ela, mas confiamos que Ele sabe de todas as coisas e acolhe com amor aqueles que partem”, escreveu.

Na mesma publicação, ele destacou a força da mulher e agradeceu as manifestações de apoio recebidas pela família. “Alciely foi uma mulher forte e guerreira, que enfrentou suas batalhas com coragem e dignidade até o fim. Sua força, sua história e a marca que deixou no coração de todos jamais serão esquecidas.”

“Agradecemos de coração a todos que estiveram conosco em oração, enviaram mensagens de apoio e demonstraram carinho neste momento tão difícil. Cada gesto de solidariedade foi muito importante para nossa família nesse momento delicado. Que Deus conforte o coração de todos os familiares e amigos”, finalizou.

O caso

De acordo com informações policiais, um mototaxista relatou que foi acionado para buscar Alciely em um endereço da cidade. Após ela subir na motocicleta e o trajeto ser iniciado, os dois teriam sido surpreendidos pelo companheiro da mulher, que apareceu conduzindo uma motocicleta modelo CB Twister 250, aparentemente alterado.

Segundo os relatos, o homem teria avançado contra a moto do trabalhador, provocando uma colisão frontal. Com o impacto, a mulher caiu ao chão. Em seguida, o suspeito passou a agredi-la com uma sequência de socos e chutes. Após as agressões, ele fugiu do local.

Nas redes sociais, também foi compartilhado um vídeo que registra parte da agressão. Nas imagens, feitas à distância, é possível ver Alciely caída no chão enquanto é agredida. Em outra gravação, feita após o ataque, ela aparece ensanguentada sendo socorrida por moradores.

A vítima sofreu ferimentos graves e lesões no rosto. Inicialmente, ela foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tomé-Açu, mas, devido à gravidade do quadro, precisou ser transferida para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, onde permaneceu internada até a confirmação da morte.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Mulher espancada com quase 100 socos pelo companheiro tem morte cerebral confirmada no Pará
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

TRISTEZA

Mulher espancada com quase 100 socos pelo companheiro tem morte cerebral confirmada no Pará

A informação foi confirmada por familiares da vítima nas redes sociais e também pelo advogado da família

12.03.26 20h17

POLÍCIA

PM prende homem após encontrar 60 tabletes de drogas dentro de casa em Santarém

O suspeito afirmou que não tinha conhecimento da procedência do entorpecente

12.03.26 17h45

POLÍCIA

PC prende homem após encontrar ossada de gatos e resgatar 20 felinos na Pedreira, em Belém

A ação foi uma ação conjunta entre as polícias Civil e Científica, além do Instituto Carmen Américo (ICA), da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais (CDDA) da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB-PA) e da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais (SEPDA)

12.03.26 15h59

POLÍCIA

Dona de restaurante e responsável por frigorífico são presos por fazerem 'gato' em Belém

Em um dos locais, o levantamento técnico das equipes apontou que o volume de energia desviada no local seria suficiente para abastecer cerca de 226 residências durante um mês

12.03.26 14h47

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Dona de restaurante e responsável por frigorífico são presos por fazerem 'gato' em Belém

Em um dos locais, o levantamento técnico das equipes apontou que o volume de energia desviada no local seria suficiente para abastecer cerca de 226 residências durante um mês

12.03.26 14h47

POLÍCIA

Ex-companheiro é preso em Igarapé-Miri suspeito de matar idosa no bairro da Condor, em Belém

Homem investigado por feminicídio foi localizado após fugir da capital; vítima, de 60 anos, foi encontrada morta dentro de casa

11.03.26 23h41

INVESTIGAÇÃO

Homem é esfaqueado em Parauapebas após viajar do Tocantins para encontrar mulher

O caso foi registrado na noite de quarta-feira (11)

12.03.26 8h50

ACIDENTE

Colisão entre carro e moto deixa homem ferido no bairro do Marco, em Belém

O acidente foi registrado na manhã desta quinta-feira (12)

12.03.26 10h06

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda