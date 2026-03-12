Mulher espancada com quase 100 socos pelo companheiro tem morte cerebral confirmada no Pará

Foi confirmada nesta quinta-feira (12) a morte cerebral de Alciely de Almeida Alencar, de 31 anos, após mais de dez dias de internação no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua.

Alciely foi vítima de um espancamento cometido pelo companheiro, identificado como Pedro do Nascimento Santana Júnior, que está preso desde o último dia 2. Segundo informações da Polícia Militar, a mulher foi agredida com quase 100 socos. O caso ocorreu no município de Tomé-Açu, no nordeste do Pará.

Ainda de acordo com a polícia, uma testemunha relatou que o suspeito iniciou as agressões utilizando uma lata de cerveja e, em seguida, passou a desferir diversos socos contra a vítima.

A informação sobre a morte cerebral foi confirmada por familiares da mulher nas redes sociais e também pelo advogado da família, Eduardo Monteiro. Em publicação nas redes sociais, o advogado lamentou a morte da vítima.

“Com profundo pesar comunicamos o falecimento de Alciely Alencar. Neste momento de muita dor e tristeza, informamos que nossa amada Alciely veio a óbito. Os planos de Deus foram outros. Os médicos fizeram tudo o que estava ao alcance para salvá-la, lutaram até o último momento com ela, mas confiamos que Ele sabe de todas as coisas e acolhe com amor aqueles que partem”, escreveu.

Na mesma publicação, ele destacou a força da mulher e agradeceu as manifestações de apoio recebidas pela família. “Alciely foi uma mulher forte e guerreira, que enfrentou suas batalhas com coragem e dignidade até o fim. Sua força, sua história e a marca que deixou no coração de todos jamais serão esquecidas.”

“Agradecemos de coração a todos que estiveram conosco em oração, enviaram mensagens de apoio e demonstraram carinho neste momento tão difícil. Cada gesto de solidariedade foi muito importante para nossa família nesse momento delicado. Que Deus conforte o coração de todos os familiares e amigos”, finalizou.

O caso

De acordo com informações policiais, um mototaxista relatou que foi acionado para buscar Alciely em um endereço da cidade. Após ela subir na motocicleta e o trajeto ser iniciado, os dois teriam sido surpreendidos pelo companheiro da mulher, que apareceu conduzindo uma motocicleta modelo CB Twister 250, aparentemente alterado.

Segundo os relatos, o homem teria avançado contra a moto do trabalhador, provocando uma colisão frontal. Com o impacto, a mulher caiu ao chão. Em seguida, o suspeito passou a agredi-la com uma sequência de socos e chutes. Após as agressões, ele fugiu do local.

Nas redes sociais, também foi compartilhado um vídeo que registra parte da agressão. Nas imagens, feitas à distância, é possível ver Alciely caída no chão enquanto é agredida. Em outra gravação, feita após o ataque, ela aparece ensanguentada sendo socorrida por moradores.

A vítima sofreu ferimentos graves e lesões no rosto. Inicialmente, ela foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tomé-Açu, mas, devido à gravidade do quadro, precisou ser transferida para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, onde permaneceu internada até a confirmação da morte.