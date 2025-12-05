Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Suspeito de feminicídio é preso perto do velório da vítima em São João do Araguaia

Fernando Lopes de Souza foi encaminhado para a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), em Marabá, onde o caso segue em investigação

O Liberal
fonte

Suspeito de feminicídio é preso perto do velório da vítima em São João do Araguaia. (Reprodução/ Correio de Carajás)

Fernando Lopes de Souza, apontado como autor do feminicídio de Luciana Gomes de Carvalho, foi preso na noite desta quinta-feira (4) nas proximidades do velório da ex-companheira, em São João do Araguaia, no sudeste do Pará. Ele ainda carregava uma faca na cintura no momento da prisão.

Segundo relatório da Polícia Militar, equipes passaram o dia procurando o suspeito, que poderia estar escondido na região da Vicinal da Prata, próxima ao bar onde o crime ocorreu. Informações também indicavam que Fernando teria fugido para Eldorado do Carajás, mas as buscas não tiveram resultado.

Já à noite, moradores que participavam do velório avistaram Fernando em uma casa próxima ao local. Ele foi detido pela própria população, que acionou a PM. Quando a guarnição do 4° Batalhão chegou, deu voz de prisão ao suspeito, que não ofereceu resistência. Com ele, os policiais apreenderam a faca que possivelmente foi usada no crime.

Durante a condução até a viatura, familiares e amigos de Luciana, revoltados com o crime e com a presença de Fernando nas imediações do velório, tentaram linchá-lo. Os policiais conseguiram controlar a situação e retirar o homem do local.

Fernando foi levado inicialmente para a Delegacia de Polícia Civil de São Domingos do Araguaia e, em seguida, encaminhado para a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), em Marabá, onde o caso segue em investigação.

O crime

Na noite de quarta-feira (3), a Polícia Militar foi acionada após a informação de que uma mulher havia sido esfaqueada em um bar na Ladeira do Sabão. De acordo com testemunhas, Fernando desferiu cerca de dez golpes de faca contra Luciana. Ela chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Municipal de São João do Araguaia, mas não resistiu aos ferimentos. O suspeito fugiu logo após o ataque. (Com informações do Correio de Carajás.)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Suspeito de feminicídio é preso perto do velório da vítima em São João do Araguaia
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

FEMINICIDIO

Militar da guarda presidencial de Lula mata e incendeia corpo de cabo do Exército

O soldado do Exército Brasileiro confessou ter matado a cabo Maria de Lourdes Freire Matos, 25 anos, na sexta-feira (5/12)

06.12.25 16h06

Polícia

Em Parauapebas, PM recupera peças de roupas furtadas de comércio

Populares apontaram o local onde as confecções estavam guardadas, após o furto

06.12.25 14h08

POLÍCIA

Motociclista morre ao colidir em caminhão parado em Parauapebas

O caso aconteceu por volta das 2h deste sábado (6/12) na estrada que dá acesso ao bairro Vila Rica, sentido Faruk Salmén

06.12.25 12h23

POLÍCIA

Homem morre após sofrer descarga elétrica ao tentar reparar rede de energia no Marajó

Testemunhas disseram que a vítima subiu em um dos postes para tentar restabelecer o fornecimento, mesmo não tendo experiência nem equipamentos adequados para esse tipo de serviço

06.12.25 10h19

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Policial penal morre em acidente de trânsito no bairro do Curuçambá, em Ananindeua

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado para o caso, mas não conseguiu socorrer a vítima

06.12.25 10h04

INVESTIGAÇÃO

‘Crime bárbaro’, diz família de Ruthetty ao relatar que cantora foi sufocada e sofreu violência

Ícone do tecnobrega, Ruthetty foi encontrada morta dentro da própria casa no bairro da Marambaia, em Belém.

04.12.25 16h30

FEMINICIDIO

Militar da guarda presidencial de Lula mata e incendeia corpo de cabo do Exército

O soldado do Exército Brasileiro confessou ter matado a cabo Maria de Lourdes Freire Matos, 25 anos, na sexta-feira (5/12)

06.12.25 16h06

POLÍCIA

Homem morre após sofrer descarga elétrica ao tentar reparar rede de energia no Marajó

Testemunhas disseram que a vítima subiu em um dos postes para tentar restabelecer o fornecimento, mesmo não tendo experiência nem equipamentos adequados para esse tipo de serviço

06.12.25 10h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda