Suspeito de feminicídio é preso perto do velório da vítima em São João do Araguaia

Fernando Lopes de Souza, apontado como autor do feminicídio de Luciana Gomes de Carvalho, foi preso na noite desta quinta-feira (4) nas proximidades do velório da ex-companheira, em São João do Araguaia, no sudeste do Pará. Ele ainda carregava uma faca na cintura no momento da prisão.

Segundo relatório da Polícia Militar, equipes passaram o dia procurando o suspeito, que poderia estar escondido na região da Vicinal da Prata, próxima ao bar onde o crime ocorreu. Informações também indicavam que Fernando teria fugido para Eldorado do Carajás, mas as buscas não tiveram resultado.

Já à noite, moradores que participavam do velório avistaram Fernando em uma casa próxima ao local. Ele foi detido pela própria população, que acionou a PM. Quando a guarnição do 4° Batalhão chegou, deu voz de prisão ao suspeito, que não ofereceu resistência. Com ele, os policiais apreenderam a faca que possivelmente foi usada no crime.

Durante a condução até a viatura, familiares e amigos de Luciana, revoltados com o crime e com a presença de Fernando nas imediações do velório, tentaram linchá-lo. Os policiais conseguiram controlar a situação e retirar o homem do local.

Fernando foi levado inicialmente para a Delegacia de Polícia Civil de São Domingos do Araguaia e, em seguida, encaminhado para a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), em Marabá, onde o caso segue em investigação.

O crime

Na noite de quarta-feira (3), a Polícia Militar foi acionada após a informação de que uma mulher havia sido esfaqueada em um bar na Ladeira do Sabão. De acordo com testemunhas, Fernando desferiu cerca de dez golpes de faca contra Luciana. Ela chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Municipal de São João do Araguaia, mas não resistiu aos ferimentos. O suspeito fugiu logo após o ataque. (Com informações do Correio de Carajás.)