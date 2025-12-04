Traficantes são baleados por facção rival durante churrasco; 2 pessoas morreram

Traficantes de Belo Horizonte, Minas Gerais, foram atacados por uma facção rival durante um churrasco na madrugada dessa quinta-feira (4). O tiroteio deixou dois mortos e nove baleados. A ação aconteceu no bairro Bonsucesso, na região do Barreiro.

O churrasco com partida de futebol aconteceu em uma quadra do bairro. Vários traficantes estavam no local, incluindo o chefe de uma organização criminosa, que era escoltado por traficantes armados. Um carro e duas motos chegaram ao local para executar o líder e houve troca de tiros, segundo a Polícia Militar (PM).

A PM afirma que os dois mortos são parte do grupo que foi à quadra para matar o chefe da outra facção. Um dos mortos estava em um carro na Rua Atlanta quando foi encontrado, já o outro veio a óbito após ser socorrido no Hospital Júlia Kubitschek. Há membros dos dois grupos entre os feridos, todos levados ao Hospital João XXIII.

Foram apreendidos dois fuzis, sendo um deles com pintura parecida à usada pelo Exército, e uma pistola 9 mm. Um dos fuzis estava com o homem encontrado morto no carro e o outro, com o membro da facção rival, eu tentava fugir por um beco.

A Polícia Militar declarou que todos os criminosos estavam encapuzados e usando camisas da Polícia Civil. De acordo com as autoridades, os envolvidos são de Nova Lima, Morro das Pedras e outras regiões da Grande Belo Horizonte. Indícios apontam que alguns criminosos seguem escondidos em área de mata próxima e 16 viaturas cercam o local.