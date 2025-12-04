Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem que atropelou e arrastou mulher em SP acusa policiais de agressão

Douglas da Silva está preso desde domingo (30) e participou de audiência de custódia nessa quarta-feira (3)

Lívia Ximenes
fonte

Douglas Alves da Silva atropelou e arrastou a ex-ficante por cerca de um quilômetro na Marginal Tietê (Reprodução)

Douglas Alves da Silva, homem que atropelou e arrastou Tainara Souza Santos por cerca de um quilômetro na Marginal Tietê, acusou policiais de agressão em audiência de custódia realizada nessa quarta-feira (3). O homem afirmou que foi agredido ao ser abordado pela Polícia Civil no quarto de hotel em que estava na Vila Prudente, Zona Leste de São Paulo, no último domingo (30). Segundo ele, não houve tentativa de fuga.

VEJA MAIS

image Delegacia de Feminicídio apura morte da cantora Ruthetty sob sigilo
O corpo da artista foi encontrado no bairro da Marambaia, em Belém, nesta quarta-feira (3/12).

image Reprodução simulada aponta que cabo da Rotam acionou gatilho que matou jovem em Belém
Para a defesa da família da vítima, não restam dúvidas de que o caso se trata de um feminicídio

image Proteção da vida das mulheres é dever constitucional e imperativo moral, diz Fachin
O presidente do STF citou dados de feminicídios e lesões corporais seguidas de morte

No auto de prisão, foram registradas lesões que estavam em Douglas, incluindo um ferimento de bala. Ao ser questionado se poderia reconhecer os policiais envolvidos, ele disse que sim. O advogado de defesa declarou que Douglas não recebeu atendimento médico e solicitou encaminhamento ao Instituto Médico Legal (IML): “É uma questão de integridade física. Ele está sujo, está sangrando. Não foi sequer medicado.”

O juiz reconheceu as lesões, determinou que o exame fosse realizado no IML e ordenou à Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) que ocorre atendimento médico imediato. Ele também registrou o pedido da defesa e promotoria para investigação e análise da Corregedoria da Polícia Civil sobre a conduta dos agentes, acusados de agressão.

Saiba mais sobre o caso da mulher atropelada e arrastada na Marginal Tietê em São Paulo

image Quem é mulher arrastada por carro de ex e que teve as pernas amputadas?
Tainara Souza Santos foi arrastada por um carro na Marginal Tietê, em São Paulo, no último sábado

image Homem que atropelou e arrastou mulher na Marginal Tietê é preso pela polícia
Segundo a investigação conduzida pelo 73.º DP (Jaçanã), o caso é tratado como tentativa de feminicídio

image O que se sabe sobre caso de homem que atropelou e arrastou mulher por mais de 1 km na Marginal

image Caso Tainara: Amigo diz que Douglas puxou freio de mão para 'tentar matá-la'
O advogado de Douglas Alves da Silva afirmou o jovem se arrepende pelos atos praticados

image Quem é o homem que arrastou a ex- ficante com carro? Suspeito já tinha passagens pela polícia
Douglas afirmou em depoimento que queria dar um susto em Tainara após uma briga de bar

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

homem atropela e arrasta mulher em são paulo

homem atropela ex

agressão contra a mulher

agressão policial

FEMINICÍDIO
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

SUSTO!

Família é resgatada após naufrágio de embarcação no rio Xingu; cachorro também foi salvo

Não há informações, até o momento, sobre as causas do naufrágio

04.12.25 23h38

JUSTIÇA

Caso Ana Beatriz: Acusada é condenada a mais de 13 anos pelo assassinato da jovem

Sara Nunes Ferreira recebeu 13 anos, nove meses e 18 dias de prisão, resultado da soma das penas por homicídio qualificado por motivo fútil, lesão corporal e fraude processual

04.12.25 21h10

INVESTIGAÇÃO

Restos mortais de mulher são encontrados em terreno em Santo Antônio do Tauá

O caso estava em investigação desde setembro, quando familiares registraram o desaparecimento da vítima na delegacia da cidade

04.12.25 20h37

POLÍCIA

Caminhoneiro é morto a tiros em posto de combustíveis na BR-316; suspeito é preso após fuga

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime, que, segundo a PM, tem indícios de motivação passional

04.12.25 19h36

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

SUSTO!

Família é resgatada após naufrágio de embarcação no rio Xingu; cachorro também foi salvo

Não há informações, até o momento, sobre as causas do naufrágio

04.12.25 23h38

JUSTIÇA

Caso Ana Beatriz: Acusada é condenada a mais de 13 anos pelo assassinato da jovem

Sara Nunes Ferreira recebeu 13 anos, nove meses e 18 dias de prisão, resultado da soma das penas por homicídio qualificado por motivo fútil, lesão corporal e fraude processual

04.12.25 21h10

RIVALIDADE

Traficantes são baleados por facção rival durante churrasco; 2 pessoas morreram

O tiroteio aconteceu na madrugada dessa quinta-feira (4), em Belo Horizonte, Minas Gerais

04.12.25 7h56

SÃO PAULO

Mulher é atropelada, arrastada pelo ex-namorado em SP e tem pernas amputadas

Ex-namorado é investigado por tentativa de feminicídio após atropelar e arrastar a vítima por mais de um quilômetro na Zona Norte de São Paulo.

30.11.25 18h02

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda