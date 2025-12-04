Homem que atropelou e arrastou mulher em SP acusa policiais de agressão

Douglas Alves da Silva, homem que atropelou e arrastou Tainara Souza Santos por cerca de um quilômetro na Marginal Tietê, acusou policiais de agressão em audiência de custódia realizada nessa quarta-feira (3). O homem afirmou que foi agredido ao ser abordado pela Polícia Civil no quarto de hotel em que estava na Vila Prudente, Zona Leste de São Paulo, no último domingo (30). Segundo ele, não houve tentativa de fuga.

No auto de prisão, foram registradas lesões que estavam em Douglas, incluindo um ferimento de bala. Ao ser questionado se poderia reconhecer os policiais envolvidos, ele disse que sim. O advogado de defesa declarou que Douglas não recebeu atendimento médico e solicitou encaminhamento ao Instituto Médico Legal (IML): “É uma questão de integridade física. Ele está sujo, está sangrando. Não foi sequer medicado.”

O juiz reconheceu as lesões, determinou que o exame fosse realizado no IML e ordenou à Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) que ocorre atendimento médico imediato. Ele também registrou o pedido da defesa e promotoria para investigação e análise da Corregedoria da Polícia Civil sobre a conduta dos agentes, acusados de agressão.

