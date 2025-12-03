Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Reprodução simulada aponta que cabo da Rotam acionou gatilho que matou jovem em Belém

Para a defesa da família da vítima, não restam dúvidas de que o caso se trata de um feminicídio

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra Bruna Meireles Corrêa, de 32 anos, vítima do feminicídio. (Foto: Arquivo Pessoal)

O laudo da reprodução simulada da morte de Bruna Meireles Corrêa, de 32 anos, morta com um tiro na cabeça em março deste ano, saiu nesta terça-feira (3/12). O advogado criminalista Dorivaldo Belém, responsável pela defesa da família da vítima, disse que as conclusões dos peritos “desmontaram” a versão apresentada pelo policial militar Wladson Luan Monteiro Borges, o companheiro de Bruna e principal suspeito de matá-la. Para Belém, não restam dúvidas de que o caso se trata de um feminicídio. Wladson, que também é cabo do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas (Rotam), segue detido. 

A reconstituição do ocorrido, realizada no dia 1º de setembro, buscou identificar se a morte da mulher foi acidental ou não. E também esclarecer quem puxou o gatilho da arma dentro do carro onde o episódio ocorreu, que se tratava de um Fiat Uno. O documento também aponta mudanças no depoimento de Wladson sobre o caso prestado na delegacia com a versão dita na reprodução simulada.  

VEJA MAIS 

image PM abre processo para apurar permanência de cabo da ROTAM suspeito de matar companheira em Belém
Wladson Luan Monteiro Borges é suspeito de matar a companheira, Bruna Meireles Corrêa, na quarta-feira (12/3), com um tiro na cabeça após um suposto desentendimento entre eles dentro de um carro

image Justiça determina prisão preventiva de policial que matou a companheira em Belém
A decisão foi tomada pela 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, nesta quinta-feira (13)

image 'Tiro não foi acidental', diz delegada do caso de policial que matou a companheira em Belém
Apesar da hipótese, as investigações seguem para esclarecer o que aconteceu e elementos do crime já são periciados.

Com base nas análises, os peritos afirmaram que “nunca existiu a possibilidade” de que Bruna pudesse ter acionado o gatilho da pistola, “ainda que involuntariamente”. E, a partir dos levantamentos, o responsável pelo disparo apontado no documento, que foi de curta distância, seria Waldson.

A Redação Integrada de O Liberal tenta contato com a defesa de Wladson para obter um posicionamento sobre o caso. O Grupo Liberal também solicitou um posicionamento da Polícia Militar do Pará.

'Versão dele não se sustenta', diz Dorivaldo

Em conversa com a Redação Integrada de O Liberal, Dorivaldo disse que Wladson teve a oportunidade de convencer os peritos contando onde o casal estava sentado no automóvel ou até mesmo a direção do disparo. “A versão dele não se sustenta, não tinha como acontecer da forma que ele disse. Ele responderá pela morte intencional da moça. É um passo muito importante, porque ele podia ser liberado. Não vamos permitir que ele vá para casa depois de sair um laudo desse. Ele segue preso”, contou o advogado.

Segundo Belém, o próximo passo é a realização da audiência do interrogatório do suspeito e, depois disso, será definida a data para o julgamento do policial no Tribunal do Júri.

O caso

Tudo aconteceu no dia 12 de março de 2025. Bruna foi atingido por um tiro na cabeça enquanto estava dentro de um carro com Wladson. Após o ocorrido, o próprio policial socorreu a vítima até o Pronto Socorro da 14 de Março, no bairro do Umarizal.  Wladson foi preso em flagrante. 

O automóvel ficou em frente ao PSM, com várias marcas de tiros, e o vidro do lado do carona completamente destruído. O disparo atingiu o lado esquerdo da cabeça de Bruna. Bruna era natural de Colares, no nordeste paraense, e há sete anos morava com o padrinho em Belém. A jovem era estudante de Nutrição.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

reprodução simulada

aponta

cabo da rotam

acionou gatilho

matou jovem

belém
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Grupo que fraudava benefícios do INSS e causou prejuízo de R$ 10 milhões é alvo de operação no Pará

Segundo a Polícia Federal, foram identificados 226 benefícios concedidos de forma fraudulenta até o momento

04.12.25 10h13

POLÍCIA

Operação prende duas pessoas por descartarem lixo em canal de Belém

A ação faz parte do programa "Belém em Ordem" e já soma mais de 50 prisões por essa infração na capital.

04.12.25 9h55

POLÍCIA

Motociclista perde controle de moto em quebra-molas e morre em Marabá

A vítima caiu do veículo e se chocou com a calçada de uma loja

04.12.25 9h30

BRASIL

Homem que atropelou e arrastou mulher em SP acusa policiais de agressão

Douglas da Silva está preso desde domingo (30) e participou de audiência de custódia nessa quarta-feira (3)

04.12.25 9h18

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Ruthetty pode ter sido morta a pauladas, aponta perícia

Artista teria sido golpeada na região da cabeça e que o principal suspeito é o ex-companheiro da cantora

03.12.25 23h10

RIVALIDADE

Traficantes são baleados por facção rival durante churrasco; 2 pessoas morreram

O tiroteio aconteceu na madrugada dessa quinta-feira (4), em Belo Horizonte, Minas Gerais

04.12.25 7h56

POLÍCIA

Operação 'Ponto Crítico' prende cerca de 50 pessoas no Pará

Segundo as autoridades, entre os presos está uma mulher suspeita de integrar uma facção criminosa, responsável por extorquir comerciantes da cidade de Santa Izabel do Pará

04.12.25 8h27

INVESTIGAÇÃO

Casal é preso suspeito de tentar comprar recém-nascidos, em Portel

Entre os presos, está um policial militar do Estado de Goiás, identificado como Adedilco Alves Viana

03.12.25 21h56

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda