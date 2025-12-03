Homem é preso por estuprar a bisneta da companheira em Belém

Um homem foi preso pela Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (3/12) suspeito de estuprar a bisneta de 12 anos da companheira em Belém. Segundo a PC, a investigação teve início após denúncia encaminhada pela escola em que a vítima estuda. Os educadores observaram que a criança apresentava sinais de automutilação e, após ser questionada pelos profissionais, ela revelou que vinha sendo vítima de abuso sexual feito pelo companheiro de sua bisavó.

Em escuta especializada, realizada pela assistente social do Parapaz, a vítima revelou ser vítima do crime desde os 9 anos de idade. Ainda conforme a Polícia Civil, a criança também relatou que os abusos eram cometidos mediante ameaça por parte do suspeito, para que não revelasse a violência sofrida. Ela afirmou ainda que, ao comunicar o fato à sua mãe, foi orientada por ela a não contar o caso a mais ninguém.

“Durante as investigações, representamos pela prisão preventiva do suspeito pelo crime de estupro de vulnerável, majorado pelo parentesco e continuado. Após o cumprimento do mandado, o suspeito foi interrogado, onde confessou a prática de atos libidinosos com a vítima", relatou a delegada Wendy Braga, responsável pelo caso.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pela 1ª Vara de Crimes Contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes. Diante dos fatos, a autoridade policial também promoveu o indiciamento da mãe da criança pelo crime de estupro de vulnerável por omissão imprópria. Após os procedimentos necessários, o preso permanece à disposição da Justiça.