Polícia

Polícia

PC prende responsável de bar após descobrir venda de drogas em Tomé-Açu

As denúncias davam conta de que a movimentação constante de usuários no local vinha acarretando aumento de furtos e roubos naquela área

O Liberal

A Polícia Civil prendeu um homem em flagrante pelo crime de tráfico de drogas na terça-feira (2/12) em Quatro Bocas, distrito de Tomé-Açu, no nordeste do Pará. Segundo a Polícia Civil, tudo começou depois que recebeu denúncias anônimas indicando que em um bar na região ocorria intensa comercialização de entorpecentes, supostamente praticada pelo responsável pelo estabelecimento. As denúncias davam conta de que a movimentação constante de usuários no local vinha acarretando aumento de furtos e roubos naquela área.

Os agentes realizaram levantamentos preliminares e depois deslocaram-se até o local. Assim que os policiais chegaram no bar, um homem não identificado correu ao visualizar a aproximação da viatura, reforçando a suspeita do crime. No interior do estabelecimento, o responsável pelo bar demonstrou nervosismo e admitiu que realizava tráfico de drogas há cerca de um mês, alegando dificuldades financeiras, conforme repassado pelas autoridades.

O homem indicou voluntariamente onde guardava o entorpecente, sendo localizado sob o balcão um embrulho contendo oito porções de “oxi”, totalizando 2,9 g, além de uma quantia de R$ 100 que ele declarou ser proveniente da venda de duas porções realizadas na tarde do mesmo dia.

Diante da materialidade e da confissão, foi dada voz de prisão ao homem, que foi conduzido até a Delegacia de Quatro Bocas para adoção dos procedimentos cabíveis, permanecendo à disposição da Justiça.

Polícia
.
