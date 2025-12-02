Mulher que matou colega de trabalho a facadas é julgada nesta quinta-feira (4/12), em Marabá
O crime ocorreu no dia 7 de janeiro de 2024 e teria sido provocado por desavenças entre as duas mulheres, inclusive por causa de ciúme do namorado de uma delas
Sara Nunes será julgada pela morte de Ana Beatriz Machado nesta quinta-feira (4/12) no Fórum de Marabá, no sudeste do Pará. O crime ocorreu no dia 7 de janeiro de 2024 e teria sido provocado por desavenças entre as duas mulheres, inclusive por causa de ciúme do namorado de uma delas. Na época, a vítima estava em um bar acompanhada de amigos quando ela foi atacada pela ré. Um homem que estava no local também foi ferido por Sara enquanto tentava para o ataque.
Para a polícia, Sara havia revelado que trabalhava junto com Ana Machado. Ocorre que elas já haviam se desentendido por causa de fofocas no ambiente de trabalho.
Segundo contou Sara, Ana Machado teria enviado mensagens para o namorado dela. Foi, então, que, na madrugada deste domingo (7), Sara dirigiu-se até o bar. Ela foi tirar satisfação com Ana. Esse encontro das duas mulheres resultou na morte de Ana Machado.
Ana Beatriz chegou a ser socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu a caminho do hospital. Ela teve sete perfurações no tórax e abdômen. A Polícia Civil prendeu a colega de trabalho em flagrante pelo crime de homicídio.
A ré é acusada de homicídio qualificado, lesão corporal qualificada – que é ligada aos ferimentos do homem que tentou separar a briga – e fraude processual, por conta de ela ter apagado as conversas que mantinha com Ana.
