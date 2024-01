Briga de adolescentes termina com uma morta, em Marabá, neste domingo (7)

No primeiro domingo de 2024, uma tragédia chocou os moradores do município de Marabá, no sudeste do Pará: como resultado de uma briga entre duas adolescentes, ainda na madrugada, uma delas acabou sendo morta com um golpe no pescoço. A vítima foi identificada com as iniciais A. B. M., e o crime, que teria tido como causa uma questão passional, foi praticado na madrugada deste domingo na rua Simplício Costa, no bairro Novo Horizonte. A jovem foi detida e encaminhada aos órgãos responsáveis.

As primeiras informações sobre o caso são de que as duas jovens iniciaram uma discussão e, em seguida, entraram em luta corporal. A adolescente acusada de ser a autora do crime sacou uma faca do tipo "peixeira" e investiu para cima da outra. A jovem acusada aplicou uma facada na região do pescoço, no bar onde as duas se encontravam, conhecido como "Point do Litrão", no Núcleo Cidade Nova.

Na luta entre as duas, a vítima estava por baixo da acusada. As adolescentes chegaram a ser separadas por um rapaz. A. conseguiu se levantar e saiu caminhando, ainda que sangrando muito. Contudo, a jovem acabou falecendo logo após ser socorrida, deixando moradores pasmos com o ocorrido, em particular, as famílias das duas jovens.

Prisão

O rapaz que separou as duas jovens quase chegou a ser atingido também. Ele dominou a suspeita, que foi capturada pela Polícia Militar, a qual foi acionada para comparecer ao local da ocorrência.

A acusada pelo homicídio foi apresentada, em flagrante, na 21ª Seccional Urbana, em cumprimento da legislação vigente acerca de crimes praticados por adolescentes.

Polícia

Sobre o fato, a Polícia Civil informa que "uma mulher foi presa em flagrante suspeita do crime de homicídio e está à disposição da Justiça". "Equipes da Seccional de Marabá investigam o caso", acrescenta a PC.