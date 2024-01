Adolescente é morto em ação policial no Marajó

Um adolescente de 16 anos foi morto em uma ação policial, registrada na noite de sexta-feira (5), em Portel, no Marajó. Segundo o portal Notícia Marajó, ele teria apontado uma arma de fogo contra a Polícia Militar e os agentes reagiram e o balearam.

O caso ocorreu por volta das 19h30. Uma guarnição da PM foi acionada para atender uma ocorrência de tiro disparado dentro de uma kitnet no bairro Cidade Nova. Chegando no local, os policiais teriam encontrado o adolescente com uma pistola na mão.

O jovem teria apontado a arma em direção aos agentes e baleado logo em seguida. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado até o Hospital Municipal de Portel, mas não resistiu ao ferimento. Com adolescente, os militares apreenderam uma pistola, um carregador e cinco munições de calibres diferentes.

Ainda de acordo com o Notícia Marajó, a polícia disse que o é o mesmo que aparece em um vídeo “disciplinando” outra pessoa ao bater com um pedaço de madeira em meio à uma confusão. O adolescente morto também aparece com um revólver em punho, que a PM acredita ser o mesmo apontado para a guarnição. A filmagem mostra pessoas pedindo calma em relação às agressões contra o outro jovem, para não matá-lo.