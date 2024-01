'Bozó' é morto em ação policial em Santa Izabel do Pará

Samuel Miranda Malta, conhecido pelo apelido de “Bozó”, foi morto em uma ação policial, na quarta-feira (3), em Santa Izabel do Pará, na Região Metropolitana de Belém. Ele era suspeito de envolvimento em dois roubos. O primeiro crime, de acordo com as autoridades, aconteceu em uma localidade conhecida como Santa Rosa. O outro foi em Vigia de Nazaré, no nordeste do Estado, na madrugada de quarta (3).

Por volta das 17h, guarnições do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM), responsáveis pelo policiamento em Santa Izabel, foram informadas sobre a localização de um celular roubado no crime. O endereço repassado à PM ficava em uma área de mata na invasão Nova Canaã.

Chegando no local, os militares, conforme o relato policial, foram alvos de disparos de arma de fogo. A polícia revidou e atingiu um dos suspeitos, que era Samuel. Os outros homens, que estavam com ele, fugiram. Até o momento, os comparsas não foram encontrados.

“Bozó” foi socorrido ao Hospital de Santa Izabel do Pará, mas não resistiu aos ferimentos. Com o suspeito, a polícia localizou os objetos roubados. Foram apreendidos uma arma, munições, uma motocicleta roubada, quatro aparelhos celulares, quatro carteiras, um relógio e um pacote com três cuecas. Todos os itens foram apresentados na Seccional de Santa Izabel, onde o caso foi registrado.