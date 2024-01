Policial Militar salva recém-nascida engasgada com leite materno em Fortaleza

Na noite da última sexta-feira (29/12), no bairro Jangurussu, em Fortaleza, capital do Ceará, um policial militar se destacou ao salvar uma recém-nascida de apenas 7 dias que se engasgou com leite materno.

O pai da bebê, diante da emergência, acionou a Polícia Militar do Ceará (PMCE), resultando no deslocamento da equipe do Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac) até a residência da família.

O policial militar presente no local realizou a manobra de Heimlich com destreza, desobstruindo as vias respiratórias da criança em um resgate rápido e eficaz.

Posteriormente, a recém-nascida foi encaminhada a uma unidade de saúde, onde recebeu avaliação médica. Felizmente, a bebê está bem, graças à intervenção imediata do policial militar. A ação exemplar demonstra a importância e a eficácia do treinamento policial em situações de emergência.