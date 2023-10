Menino de 7 anos engasgado com moeda é salvo por motorista de ônibus; vídeo

A motorista Raquel Radford Baker ficou conhecida como heroína após salvar a vida de um menino de 7 anos engasgado com uma moeda. O episódio aconteceu durante a viagem dos alunos da Seagoville North Elementary School, em Dallas, no Texas, nos Estados Unidos.

No vídeo gravado pelas câmeras de segurança do veículo, é possível ver o garoto brincando com outras crianças, até parar ao ter dificuldades para respirar devido à ingestão da moeda. Preston avisou a motorista que havia engolido uma moeda de 1 centavo e pediu socorro. “Há um centavo na minha garganta!”, disse ele.

A motorista, que trabalha há 17 anos na profissão, diz que costuma ficar atenta aos pequenos enquanto dirige e, na situação, usou a manobra de Heimlich para salvar o garoto. Treinada em primeiros socorros, Raquel agiu com rapidez e manteve a calma durante todo o processo.

Segundo ela, a única coisa que conseguia pensar no momento era: “Tenho que salvar a vida dele. Deus me ajude”. Depois do susto, os pais de Preston descobriram que ele havia engolido uma moeda de 25 centavos, e não de um.

Gia Bell, mãe do menino, se reencontrou com a motorista “heroína” após o acidente e a agradeceu por ter salvado a vida do filho. “Pude olhar para ela nos olhos e dizer o quanto a agradeci por salvar a vida do meu filho naquele dia”, disse Gia. Preston afirmou que não voltará a brincar com moedas e que Raquel é "um anjo".

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)