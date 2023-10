Ataque a tiros deixa pelo menos 22 mortos em Maine, nos Estados Unidos

Pelo menos 22 pessoas foram mortas durante um tiroteio ocorrido em Lewiston, no estado do Maine, nos Estados Unidos, na noite desta quarta-feira (25). A tragédia se desenrolou em um restaurante e em uma pista de boliche, de acordo com fontes policiais. Este foi o maior ataque desde maio de 2022.

Ainda não se tem uma contagem precisa do número de feridos, mas, estima-se que entre 50 e 60 pessoas tenham sido atingidas, embora não seja claro quantas delas foram vítimas de disparos de arma de fogo, conforme relataram as autoridades à rede de notícias CNN.

Um suspeito permanece foragido, conforme informou o Gabinete do Xerife do Condado de Androscoggin. “Estamos encorajando todas as empresas a bloquearem ou fecharem enquanto investigamos”

A Polícia Estadual do Maine também está atuando em resposta a uma situação de atirador ativo em Lewiston, e exortou a população a permanecer em suas casas, com as portas trancadas, instruindo que qualquer atividade ou pessoa suspeita seja imediatamente comunicada ao número de emergência 911.

Lewiston, segunda maior cidade do estado, está situada a aproximadamente 57 quilômetros ao norte de Portland. As autoridades da cidade vizinha de Auburn também emitiram um alerta, instando os residentes a se abrigarem devido aos tiroteios. Auburn está localizada a menos de 3 km a oeste de Lewiston.

O FBI ofereceu assistência em termos de agentes e recursos às autoridades locais, conforme declarou um porta-voz do escritório de campo de Boston à CNN.

A governadora do Maine, Janet Mills, foi informada sobre a situação e pediu às pessoas na área que sigam as diretrizes das autoridades estaduais e locais. Ela prometeu manter uma comunicação próxima com as autoridades de segurança pública enquanto monitora a situação em andamento.