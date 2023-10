Torcedores morrem em tiroteio próximo a estádio que sediava Bélgica x Suécia; vídeo

A partida entre Bélgica e Suécia, válida pelas Eliminatórias da Eurocopa, foi interrompida devido a um suposto ataque terrorista, que aconteceu em Bruxelas, capital belga, nesta segunda-feira (16). Segundo a mídia internacional, um homem armado efetuou vários disparos nas proximidades do estádio Rei Baudoin. Ao menos duas pessoas morreram. Assista ao vídeo:

As vítimas eram cidadãos suecos que estavam em Bruxelas para assistir ao confronto. Após tomar conhecimento do ocorrido, os jogadores das duas equipes se recusaram a retornar ao campo. Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra um homem com uma jaqueta laranja atravessando a rua com uma arma de fogo e realizando múltiplos disparos. Posteriormente, ele se dirigiu a um edifício e disparou mais tiros.

Nota oficial

A UEFA emitiu um comunicado oficial confirmando a suspensão do jogo em Bruxelas:

"Após um incidente potencialmente relacionado a terrorismo em Bruxelas nesta noite, em consulta com ambas as equipes e as autoridades policiais locais, foi decidido suspender a partida das Eliminatórias para a Euro 2024 entre Bélgica e Suécia. Informações adicionais serão fornecidas oportunamente."

Diante dessa situação, as autoridades aconselharam os torcedores presentes no Stade Roi-Baudouin a permanecerem no estádio até que fosse garantida sua saída em segurança. O jogo foi interrompido durante o intervalo, quando o placar estava empatado em 1 a 1. A Bélgica já havia garantido a vaga na próxima Eurocopa, enquanto a Suécia estava apenas cumprindo tabela, sem chances de classificação.