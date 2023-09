Em Salvador, moradores vivem momentos de tensão após tiroteio

Desde a noite de domingo (3) moradores da região do Alto das Pombas, em Salvador, vivem momentos de tensão , após intensa troca de tiros entre criminosos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o policiamento no local foi reforçado.

Era por volta das 18h quando os tiroteios começaram, imagens feitas por pessoas que moram na região mostram homens armados na rua. Também é possível ouvir barulho de tiros. Ao longo dos últimos meses, a situação tem sido recorrente na região, que faz fronteira com o Calabar e fica próxima a bairros nobres da capital baiana.

O cenário de violência continuou na manhã desta segunda-feira (4). Foram registradas novas trocas de tiros. Não há informações sobre mortos e feridos. Moradores relataram terem ouvido tiros na região e visto viaturas e helicópteros da Polícia Militar.

Por volta das 8h, poucos comerciantes tinham aberto os estabelecimentos de venda. Neste horário, normalmente, a movimentação é intensa na região. Os ônibus do transporte público também não estão entrando no Alto das Pombas.

A Secretaria Municipal da Educação (Smed) informou que por causa da sensação de insegurança, mais de 260 alunos estão sem aulas, já que as aulas do Cmei Calabar foram suspensas. Também por conta disso, o posto de saúde do Alto das Pombas não vai funcionar.

Na madrugada desta segunda, um apartamento que fica no 11° andar de um prédio na Graça, bairro nobre de Salvador, que fica nos arredores do Alto das Pombas foi atingido por uma bala perdida. Ninguém ficou ferido.