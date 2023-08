Tiroteio deixa três mortos no Acará; eles eram suspeitos de atentar contra agentes de segurança

Três homens não identificados morreram na noite desta segunda-feira (21) após um possível tiroteio nas proximidades do Porto do Pimenta, localizado no município do Acará, no nordeste do Pará. Um boletim da Polícia Militar (PM) afirmou que uma guarnição foi acionada por volta das 21h30 para verificar a situação.

De acordo com informações, as vítimas eram de Belém, capital do estado, e estava na cidade em que morreram para realizar atentados contra agentes de segurança pública. Ainda segundo os relatos, ocupantes de um carro prata chegaram ao local e efetuaram vários disparos.

Em nota, a Polícia Civil disse que "ouve depoimentos de testemunhas para ajudar na identificação dos suspeitos. O caso está sendo investigado pela delegacia do Acará".

A reportagem do Grupo Liberal solicitou mais informações, também, para a PM sobre o caso e aguarda retorno.