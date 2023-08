Tiroteio interrompe comício de candidato à Presidência no Equador

Um tiroteio interrompeu um comício de um candidato à Presidência do Equador, nesta quinta-feira (17). O caso ocorreu na cidade de Durán, província de Guayas, durante um evento de campanha de Daniel Noboa, de 35 anos.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostram o local em que ocorreu o tiroteio. Nas imagens, não é possível escutar os disparos nas imagens, mas mostram as pessoas que estavam no comício desesperadas.

VEJA MAIS

Por meio das redes sociais, Noboa informou que está bem e que não deixará o amendrontarem.

Acabaram de atacar a caravana em que viajávamos em Durán, graças a Deus escapamos ilesos. A intimidação e o medo não têm lugar no país que amamos e pelo qual estamos empenhados em mudar de vez.", publicou o político.

O ministro do Interior do Equador, Juan Zapata, no entanto, descartou a possibilidade de que os disparos fossem um ataque armado contra o candidato presidencial.

“Diante das informações que circulam nas redes sociais, informamos ao público que está descartado um ataque armado ao candidato presidencial Daniel Noboa”, afirmou o ministro do Interior, por meio das redes sociais.

Assassinato de políticos no Equador neste mês

Agendada para ocorrer no dia 20 de agosto, as eleições presidenciais do Equador neste ano já foram marcadas por duas mortes de políticos.

No último dia (9), o político Fernando Villavicencio, canditado à Presidência do Equador, foi assassinado com três tiros na cabeça na frente de apoiadores quando saia de um encontro político na cidade de Quita.

No dia 14, o político Pedro Briones foi assasinado poucos dias antes das eleiçõe spresidenciais.

Briones, do Movimento Construye, despedia-se de seus apoiadores após participar de um ato de campanha em Quito, quando homens armados chegaram atirando. Ao menos mais nove pessoas foram feridas no atentado, entre elas um candidato a deputado e três seguranças de Villavicencio.

Ele era um líder político do movimento fundado pelo ex-presidente do Equador Rafael Correa.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe araiva)