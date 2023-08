Um dia após atentado matar presidenciável, carro de outra candidata é alvejado no Equador

Um dia após o candidato à presidência do Equador, Fernando Villavicencio, ter sido assassinado a tiros, uma candidata à Assembleia Nacional do país foi vítima de um atentado armado na última quinta-feira (10).

O carro de Estefany Puente foi alvejado por dois homens desconhecidos. No momento do atentado, estavam no veículo a candidata, o pai dela e um funcionário. Imagens de um carro com o para-brisa destruído pelos disparos e vidros quebrados estão sendo compartilhadas nas redes sociais. A informação foi divulgada pelo jornal local El Universo.

Ainda de acordo com o jornal local, as três pessoas que estavam no carro no momento do atentado tinham acabado de deixar o El Club de Leones, uma organização social que atua na cidade de Quevedo, Equador.

VEJA MAIS

Informações preliminares indicam que um dos criminosos atirou contra o para-brisa, do lado do motorista, onde estava a candidata, e fugiu. Além de danificar o vidro, os disparos atingiram de raspão o braço esquerdo de Estefany Puente.

Segundo um familiar da candidata, “felizmente” a dupla efetuou os tiros com uma pistola traumática — arma usada para disparar balas de borracha e gás.

A polícia local está investigando o crime para entender os motivos do ataque contra a candidata à Assembleia Nacional do Equador. Ainda não há informações que ligue o caso da candidata à deputada com o atentado contra Villavicencio. As autoridades também estão analisando as câmeras de segurança do local para identificar os criminosos.

(Luciana Carvalho, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com).