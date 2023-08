Suspeito de assassinar candidato à presidência no Equador é morto

Na última quarta-feira (09), um dos suspeitos de assassinar Fernando Villavicencio, candidato à presidência no Equador, foi morto durante uma troca de tiros com agentes de segurança pessoais do candidato. O suspeito, que ainda não teve a identidade divulgada, chegou a ser transferido para a Unidade de Flagrantes de Quito, mas não resistiu.

"Um suspeito, ferido durante o tiroteio com os seguranças, foi detido e transferido, gravemente ferido", disse o Ministério Público do Equador. "Uma ambulância do Corpo de Bombeiros confirmou a morte", afirmou o órgão.

O MP também informou que, até o momento, outras nove pessoas ficaram feridas durante a troca de tiros, entre eles uma candidata à deputada e dois policiais.

O Órgão informou ainda que os seis suspeitos de envolvimento no assassinato do candidato foram encontrados em Quito. Armas e granadas foram encontradas em um dos imóveis onde ocorreram as buscas policiais.

De acordo com a imprensa local, Fernando Villavicencio foi baleado com três tiros na cabeça no momento em que ele estava saindo de um encontro político.

Quem era Fernando Villavicencio

Fernando Villavicencio era um jornalista investigativo de 59 anos de idade que era candidato à presidência do Equador. Ele foi membro da Assembleia Nacional do Equador entre 2021 e 2023, além de defensor das causas sociais indígenas e dos trabalhadores, sendo líder sindical. Uma das promessas de campanha de Fernando Villavicencio era o combate do narcotráfico no país.

(Luciana Carvalho, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com).