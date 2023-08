Fernando Villavicencio: saiba quem é o candidato a presidência assassinado no Equador

Desde a confirmação da morte do candidato a presidência, Fernando Villavicencio, no Equador, nesta quarta-feira (09), o assunto foi parar como um dos mais buscados do Twitter desta noite. O jornalista estava em crescimento nas pesquisas e foi executado a tiros na saída de uma agenda de campanha partidária. Mas afinal, quem era Fernando Villavicencio?

Quem é Fernando Villavicencio?

Fernando Villavicencio era um jornalista investigativo de 59 anos de idade que era candidato a presidência do Equador. Ele foi membro da Assembleia Nacional do Equador entre 2021 e 2023, além de defensor das causas sociais indígenas e dos trabalhadores, sendo líder sindical. Durante a vida como comunicador, Villavicencio conseguiu desvendar esquemas de corrupção no governo local e noticiou os crimes do ex-presidente Rafael Correa contra a humanidade.

Quais as causas defendidas por Fernando Villavicencio em campanha?

Uma das promessas de campanha de Fernando Villavicencio era o combate do narcotráfico no país. “Não tenho medo dos comandantes do narcotráfico”, disse dias antes de ser morto em entrevista coletiva de imprensa. Outra proposta, era da construção de uma prisão de segurança máxima para combater o crime.

Crimes políticos no Equador

Apesar de recente, Fernando Villavicencio não foi a primeira figura pública no país a morrer ao se posicionar contra o narcotráfico. Durante o processo eleitoral do Equador, um prefeito e um candidato a deputado, com discursos alinhados contra o narcotráfico, também foram mortos, em fevereiro de 2023.

O clima político do Equador é de tensão. “Estamos como a Colômbia dos anos 1990”, diz um jornalista que acompanha o contexto político equatoriano.