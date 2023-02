Candidato a prefeito é assassinado a tiros horas antes de ser eleito no Equador

O candidato a prefeito da cidade de Puerto López, no Equador, Omar Menéndez, de 41 anos, foi morto a tiros neste sábado (4) horas antes da abertura das urnas. Os assassinos invadiram a sala em que a vítima estava junto com funcionários da campanha. Um adolescente também foi morto no ataque. As informações são do G1 Mundo.

VEJA MAIS

A contagem dos votos após o crime mostrou que Omar venceu as eleições. Agora, existe a expectativa de que um membro do seu partido, o "Revolución Ciudadana", assuma o cargo de prefeito.

Até o momento, ninguém foi preso pelo crime. Este não foi o único assassinato de candidato às vesperas da eleição. Duas semanas antes, Julio Cesar Farachio, que concorria à prefeitura da cidade litorânea de Salinas, também foi morto a tiros. A polícia prendeu um homem por suspeita de envolvimento no caso.