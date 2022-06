Empresário que já foi candidato no Pará é morto no Amazonas

O empresário Inezildo da Silva Junior, mais conhecido como "Júnior Gordo", de 46 anos, foi morto na madrugada desta sexta-feira (3), na cidade de Parintins (AM). Em 2020, ele havia sido candidato a vice-prefeito na chapa do MDB em Terra Santa, no oeste do Pará.

As informações são do blog do Jeso Carneiro. As primeiras notícias sobre o assassinato dão conta que o empresário foi baleado dentro do carro dele, logo após sair de um bar chamado Confraria, próximo ao galpão do boi Caprichoso. Ele é natural de Manaus (AM).

Ainda de acordo com essa versão inicial, Júnior Gordo foi atingido com dois tiros nas costas quando estava em seuPeugeot 308. Ele ainda chegou a ser levado para o hospital Jofre Cohen. O corpo de Junior Gordo está no Instituto Médico Legal do município. A Polícia Civil instaurou inquériot para investigar o assassinato do empresário.