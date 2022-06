Ponte com prefeito e vereadores cai em cidade do México; assista

Uma ponte suspensa caiu no momento em que cerca de 20 pessoas, entre elas diversos políticos, transitavam pelo local. Pelo menos oito pessoas foram levadas ao hospital para receber atendimento médico, sendo que duas delas tiveram lesões mais graves. O caso aconteceu na cidade de Cuernavaca, no México, nesta terça-feira (7). As informações são do G1 Mundo.

Entre os acidentados estava o prefeito da cidade, José Luis Uriostegui, sua esposa, quatro vereadores, jornalistas e um administrador municipal.

Pelas redes sociais, o governador da região, Cuauhtémoc Blanco, lamentou o acidente sofrido pelo prefeito de Cuernavaca, sua esposa, equipe de trabalho e correspondentes da mídia, durante a inauguração do Paseo Ribereño, nome do passeio pluvial que acontece na região do Parque Portifirio Diaz. “Espero sinceramente que não haja feridos graves", escreveu.

A equipe de proteção civil do estado foi enviada ao local para ajudar os feridos. Todos foram socorridos.