Eleições gerais antecipadas do Equador são marcadas para o dia 20 de agosto

Os equatorianos retornaram às urnas no dia 20 de agosto para eleger o presidente e 137 deputados. A data das eleições gerais antecipadas, convocadas pelo presidente Guillermo Lasso na semana passada, foi divulgada nesta terça-feira (23), pelo Conselho Nacional Eleitoral do Equador. Caso haja segundo turno, os eleitores devem voltar às urnas no dia 15 de outubro.

Na semana passado, Lasso dissolveu a Assembleia Nacional do Equador (o Congresso do país) para evitar a continuidade de um processo de impeachment aberto contra ele, por supostamente ter permitido favorecimento a uma petrolífera em contratos estatais.

A decisão de dissolver o Congresso foi tomada depois de os deputados realizarem a primeira audiência do processo de impeachment contra o presidente, que pode ser destituído de seu cargo.