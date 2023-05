Alvo de processo de impeachment, presidente do Equador dissolve Congresso e convoca novas eleições

O presidente do Equador, Guillermo Lasso, publicou nesta terça-feira (16) um decreto em caráter de urgência e com efeito imediato, determinando a dissolução da Assembleia Nacional (o Congresso do país) "por grave crise política e comoção interna", o fim do mandato de todos os deputados e a convocação pelo Conselho Nacional Eleitoral do Equador de novas eleições gerais nos próximos sete dias.

"Equatorianos: esta é a melhor decisão para dar uma solução constitucional à crise política e comoção interna que o Equador está enfrentando e devolver ao povo equatoriano o poder de decidir seu futuro nas próximas eleições", escreveu Lasso em suas redes sociais.

O político liberal vem sendo criticado por medidas autoritárias nos últimos anos e sofreu um processo de impeachment por supostamente ter permitido favorecimento a uma petrolífera em contratos estatais. A decisão de dissolver o Congresso foi tomada depois de os deputados realizarem a primeira audiência do processo de impeachment contra o presidente, que pode ser destituído de seu cargo. O processo seria votado neste sábado (20).