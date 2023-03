Terremoto deixa 14 mortos e mais de 400 feridos no Equador

O abalo sísmico com magnitude de 6.5 que atingiu o Equador neste sábado (18) vitimou pelo menos 14 pessoas, sendo 12 na província de El Oro e duas em Azuay, segundo informações da Secretaria de Gestão de Riscos do governo local. Além delas, outras 446 pessoas teriam se ferido nas diversas regiões atingidas, como Cuenca, Guayaquil e Machala.

De acordo com o último informe do governo divulgado na noite do sábado, haviam ainda 180 moradias afetadas, 84 casas destruídas, além de deslizamentos e danos em prédios públicos, como escolas, unidades de saúde e pontes. Em Cuenca, por exemplo, a parte de um prédio desmoronou sobre um carro, matando uma pessoa e ferindo outra.

Pelas redes sociais, o presidente do país, Guillermo Lasso, lamentou as consequências do terremoto e prestou solidariedade às famílias das vítimas. Ele também publicou fotos e vídeos em algumas das cidades afetadas, onde realizou reunião com autoridades e visitou feridos. “Todos os ministérios estão acionados e possuem recursos econômicos suficientes para reparar imediatamente os danos causados ​​pelo tremor”, afirmou Lasso.

O presidente Guilhermo Lasso visitou vitimas do terremoto em um hospital da cidade de Machala (Reprodução Twitter @LassoGuillermo)

Tremores também foram sentidos na Argentina, Chile, Colômbia, México e no Peru, onde o terremoto atingiu a magnitude de 7.0 na cidade Zarumilla. Segundo informações do Centro de Operações de Emergência Regional do departamento de Tumbes, uma criança de quatro anos morreu e 102 pessoas teriam sido afetadas pelo sismo. O país também está em estado de emergência devido ao perigo das fortes chuvas.

Os países atingidos pelo terremoto estão dentro da região conhecida como Círculo de Fogo do Pacífico, uma área de 40 mil km em forma de ferradura que circunda o oceano Pacífico.