Novo terremoto causa desabamento de prédios e morte na Turquia

Um novo terremoto foi registrado na Turquia nesta segunda-feira (27), deixando uma pessoa morta e derrubando dezenas de prédios. A nova ocorrência sísmica, que alcançou magnitude 5,2, teve seu epicentro na cidade de Yesilyurt, localizada na região de Malatya, no leste do país. A cidade havia sido afetada pelo terremoto de 6 de fevereiro, que deixou mais de 50 mil mortos. As informações são do G1

De acordo com o prefeito de Yesilyurt, Mehmet Cinar, ainda não é possível determinar quantos edifícios foram afetados. A magnitude do terremoto foi informada de forma diferente pelas agências de monitoramento. Enquanto o Centro de Pesquisas Geológicas dos Estados Unidos (USGS) informou que a magnitude foi de 5,2, a agência turca de monitoramento de tremores (Afad) disse que o terremoto alcançou magnitude 5,6.

Apesar de ser de menor magnitude do que o terremoto ocorrido em fevereiro, que teve magnitude 7,8, o novo tremor pode ter seus efeitos amplificados pelo fato de ter ocorrido em uma profundidade considerada baixa. A Afad informou que o epicentro foi a 6,5 quilômetros abaixo do solo, enquanto o USGS registrou uma profundidade de 10 quilômetros. O terremoto de fevereiro foi um dos mais devastadores da história da região e causou a destruição de milhares de prédios e cidades na região central da Turquia e no norte da Síria.