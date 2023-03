Terremoto no Equador: tremor de magnitude 6.5 assusta moradores; TV registra abalo ao vivo; vídeos

Um terremoto, de escala 6.5 de magnitude, atinguiu o Equador neste sábado (18). Os tremores foram em série: o primeiro, às 12h12 (14h12 no horário de Brasília), o segundo - 4.8 por volta das 12h22 e um último de 3.7 às 12h55. As informações foram repassadas pelo Instituto Geofísico do Equador. Uma emissora de TV local conseguiu registrar o momento do primeiro abalo ao vivo. Assista!

Este abalo sísmico foi considerado de alta magnitude. Moradores deixaram os prédios em busca de abrigos seguros.

Não há informações, oficiais, sobre as regiões atingidas e nem se há vítimas feridas ou mortas. Mas há vídeos de vilas como Pomasqui, La Vicentina, Carcelén, Valle de los Chillos, Llano Grande e Nayón.

Pelas redes sociais, muitos internautas tem compartilhado a destruição local.

O vice-ministro de governo do Equador, Marío Francisco Cuvi Santacruz, informou o apoio às províncias afetadas pelos tremores.