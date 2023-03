Após 23 dias de buscas, cachorro é resgatado com vida em escombros na Turquia; vídeo

Socorristas conseguiram resgatar um cachorro com vida em Hatay, na Turquia. Ele estava há 23 dias preso sob escombros de um prédio que desabou durante os terremotos na região. O animal, da raça husky, foi nomeado de Alex.

Achar o bicho com vida, em mais de três semanas de buscas, gerou comoção. Ainda mais porque o governo local já havia desistido de achar sobreviventes dos terremotos, exceto em Kahramanmaras e Hatay. Assista ao vídeo:

Os últimos sobreviventes foram resgatados há 11 dias. Mais de 50 mil pessoas morreram após tremores no sul da Turquia e no norte da Síria no mês passado e milhares seguem desaparecidas.