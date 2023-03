PIX Internacional: saiba o que é, como funciona e quando começa o novo formato de pagamentos

A possibilidade da criação do PIX Internacional voltou a ser discutida no Brasil. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, falou recentemente sobre a possibilidade que englobaria vários países da América Latina. Caso a ideia vá adiante, não seria necessária a criação de uma moeda única entre os países, assunto que já vinha sendo discutido em 2022. Até agora, estão incluídos no processo Uruguai, Chile, Colômbia e Equador.

O PIX Internacional surge da necessidade de busca pelo aumento da competitividade do mercado de pagamentos internacionais e fomentaria a inovação tecnológica no setor financeiro, trazendo benefícios tanto para pessoas físicas quanto para empresas que precisam realizar transações financeiras internacionais com frequência.

“Estamos olhando como fazer o Pix internacional. Alguns países da América Latina já estão discutindo com a gente como eles vão adotar o Pix. Achamos que vai ter um bloco. Você viaja entre os países e faz o pagamento automático. Assim, se resolve o problema do pagamento transfronteiriço. Estamos trabalhando com Uruguai, Colômbia e Equador. O Chile também nos procurou”, afirmou Campos Neto durante um evento realizado no Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP).



O que é o PIX Internacional?



O PIX Internacional seria uma nova modalidade do sistema de pagamentos instantâneos PIX, que permite transferências em tempo real entre contas bancárias no exterior. Com ele seria possível realizar transações internacionais de forma mais rápida, segura e econômica, sem a necessidade de intermediários como os bancos tradicionais.

Vantagens do PIX Internacional



A economia de custos seria a primeira grande vantagem dessa nova modalidade de transferência internacioanl. Como não há intermediários envolvidos, as taxas cobradas pelas instituições financeiras são menores, tornando as transferências internacionais mais acessíveis para pessoas e empresas. O PIX Internacional seria uma solução inovadora e eficiente para quem precisa realizar transações financeiras entre países com agilidade e segurança.

Como fazer um PIX Internacional?



Ainda não é possível utilizar a ferramenta, pois está em negociação. Segundo fontes do Banco Central brasileiro, a novidade seria de fato implementada apenas em 2025.