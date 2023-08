Tensão: Tiroteio intenso é registrado em residencial de Icoaraci

Moradores do residencial Quinta dos Paricás, no distrito de Icoaraci, em Belém, viveram momentos de tensão na noite desta quarta-feira (30). Um tiroteio intenso, supostamente entre policiais militares e traficantes, foi registrado na área de mata localizada atrás do condomínio. Não há relatos sobre feridos. Um vídeo gravado por populares e que circula em grupos de Whatsapp mostra uma correria de adultos e crianças que estavam na quadra de esportes do local, quando o barulho dos disparos começou. Na gravação, uma mulher se assusta: “É tiro, meu Deus! Matou quem? É lá pro mato”.

A reportagem de O Liberal tenta apurar mais detalhes ​sobre a ação.