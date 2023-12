Bebê é encontrado vivo em árvore após tornado nos EUA

Um bebê de quatro meses foi encontrado vivo em uma árvore após um forte tornado que atingiu o Tennessee, nos Estados Unidos, no último sábado (9).

À medida que o tornado se aproximava, Sydney Moore, de 22 anos, mãe do bebê e de outra criança de 1 ano, disse que o telhado da casa onde morava foi arrancado. “A ponta do tornado desceu e pegou o berço com o meu bebê dentro dele", disse Moore a um portal de notícias locais. "Ele foi a primeira coisa a subir."

O pai do menino se jogou para proteger a criança no berço, mas acabou sendo levado também. Depois que o tornado passou, Moore conseguiu escapar dos escombros com seu outro filho. Ela e o marido começaram a procurar pelo menino e encontraram a criança viva no que, segundo a mãe, "parecia um pequeno berço de árvore".

"Achei que ele estava morto", disse Moore. "Eu tinha certeza de que ele estava morto e que não iríamos encontrá-lo. Mas ele está aqui, e isso é pela graça de Deus", disse a mãe da criança.

Sydney Moore e as duas crianças escaparam apenas com pequenos cortes e hematomas, mas o pai quebrou o braço e o ombro, disse Caitlyn Moore, irmã de Sydney.